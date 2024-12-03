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每到年底，全球各大機構紛紛公布今年度的調查榜單，由全球最大旅外人士網站「InterNations」公布今年最新的「全球25大宜居城市」，西班牙橫掃前三名，台北也榜上有名，排在第24名。「InterNations」公布的統計數據來自全球35國、53座城市共1萬2500多名外籍人士，從多項指標來評比，包含生活品質、安頓難易度、個人財務等等。這份調查報告中，今年最宜居城市是西班牙的瓦倫西亞（Valencia），報告提到，瓦倫西亞以美麗海灘、豐富文化、負擔得起的生活方式聞名，但在海外工作指數中僅排名第31位，職業前景和就業市場受限。包含瓦倫西亞，西班牙一共有5座城市上榜，南部濱海城市馬拉加（Malaga）、阿利坎特（Alicante）分別排在第2名、第3名。此外，台北也在這份榜單排在第24名，美國已經連續第2年沒有任何城市排入前25名，因為生活成本太高，加拿大同樣也無城市入列，原因則是就業機會偏少。