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▲金建希收受名牌包的影片曝光，引發軒然大波。（圖／翻攝自namu.wiki）

▲外傳尹錫悅「妻管嚴」，在公開場合想喝酒，被老婆一瞪趕緊放下酒杯。（圖／翻攝自韓聯社）

韓國總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，試圖以強硬手段應對政治危機。然而，第一夫人金建希的醜聞持續發酵，加上國內對其執政表現的強烈不滿，讓尹錫悅的政治處境雪上加霜。2022年，第一夫人金建希被指收受價值約台幣7萬元的名牌包，相關影片與錄音曝光後，引發外界熱議。今年8月，韓國大檢察廳調查審議委員會裁定金建希「無犯罪嫌疑」，不予起訴，進一步引發民眾質疑，認為案件處理缺乏透明性。金建希的爭議不止如此，她還因涉嫌操控韓國BMW代理商Deutsch Motors股價獲利，於2020年遭到在野陣營向檢方舉發，該案經4年審理，在10月17日宣告因證據不足、不予起訴。這項判決使得尹錫悅早已低迷的民調一蹶不振，更加速反對派推動獨立檢察調查，國會表決通過「金建希獨檢法案」，但遭尹錫悅行使總統否決權。根據最新民調，尹錫悅的支持率已跌至17%，創下上任以來新低，其中19%的受訪者因金建希醜聞對尹錫悅有負面觀感，進一步削弱政府公信力。韓國在野黨祖國革新黨黨魁曹國在10月28日宣布，已起草針對尹錫悅的彈劾草案。該黨在7月成立「彈劾推進委員會」，並持續舉辦造勢集會。此外，6月由國會國民請願網站發起的「立即彈劾尹錫悅」請願案，截至7月20日請願期結束時，獲得超過143萬人簽署，展現強大的民意壓力。尹錫悅以緊急戒嚴令試圖重塑執政掌控力，卻加劇國內政治對立，引發國際社會對韓國民主前景的擔憂。在戒嚴令、第一夫人醜聞和彈劾風暴的多重夾擊下，尹錫悅的政治生涯正面臨嚴峻考驗。