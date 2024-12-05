日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）迎接「NO LIMIT! 聖誕節」冬季8大亮點直擊！必看哈利波特10週年城堡「霍格華茲魔法之夜冬季」燈光秀下雪、「巨型派對聖誕樹」最後一次點燈、酷洛米搖滾演唱會，必玩超嗨冰霜雪人電音趴、聖誕小小兵歡唱迎賓，必吃聖誕市集炸雞甜筒、熔岩起司熱狗堡，必買史努比、Hello Kitty獨家冬季限定週邊，超狂攻略一次整理。
日本環球影城即日起至2025年1月5日展開「NO LIMIT! 聖誕節」冬季特別活動，《NOWnews今日新聞》記者大阪直擊被光影與音樂包圍的歡樂現場，幫大家一次整理必看、必玩、必吃、必買8大亮點攻略。期間限定的表演秀及遊樂活動場次，可能因天氣等因素調整，建議出發前參考官網即時更新資訊安排行程。
📌哈利波特10週年！霍格華茲魔法之夜「冬季燈光秀」下雪奇幻夜景
2014年開幕的「哈利波特魔法世界」迎接10週年，霍格華茲魔法之夜的冬季魔法冰封了霍格華茲城堡，大家一起使用「Lumos路摸思」咒語，散射燦亮光線、溫暖包覆城堡，一瞬間點亮霍格華茲聖誕樹、還燃起壯觀璀璨的煙火，最後灑下漫天飛雪好浪漫。睽違5年的震撼燈光秀再度重回日本環球影城，帶來最華麗的奇幻夜景。（即日起2025/1/5，每場10分鐘）
📌NO LIMIT! 派對聖誕節 必看巨型聖誕樹最後一次點燈！
巨型「NO LIMIT! 派對聖誕樹」高度超過30公尺、妝點逾60萬顆燈飾及大顆鑽石造型飾品，白天在陽光照耀下閃閃發光，夜晚從冷冽的冰晶藍色、隨燈光幻變彷彿染上絢麗彩虹，搭配經典紅綠光線交錯，驚喜不斷。尤其今年是日本環球影城超大聖誕樹最後一次點燈，明年將改變聖誕季慶祝方式，更是必看不可。（即日起2025/1/5）
📌必玩冰霜雪人電音趴！聖誕史努比、小小兵、Elmo、Hello Kitty一起嗨
去年高人氣的夜晚聖誕表演秀「冰霜雪人電音白雪派對」今年再次嗨翻全場！一到晚上，園區所有遊客都往格拉梅西公園的紐約區域舞台集中，光芒四射的「電音DJ冰霜雪人」伴隨令人振奮的聖誕樂曲一登場就超狂熱。
超寬敞的舞台霓虹舞台、閃著七彩炫光，身穿聖誕造型的史努比、Hello Kitty、戴上燈飾的小小兵、Elmo都登上聖誕節派對跳舞，華麗場面讓氣氛衝到最高點有夠high。今年還在活動結尾推出全新的攝影時間，遊客能與舞台上的園區夥伴及表演者合影。（即日起2025/1/5，派對一天演出2場、一場約20分鐘）
📌環球奇境Fun Fun Music！史努比聖誕街舞、Hello Kitty情侶現身
環球奇境構築熱門卡通人物居住的城鎮，同時也是兒童朋友們最愛的遊戲區，在聖誕限定的環球奇境Fun Fun Music，可以看到頭戴聖誕帽的史努比、查理布朗及露西在大家簇擁下大跳街舞，Hello Kitty與Dear Daniel情侶檔也會一起甜蜜亮相。別忘記欣賞完大家的舞姿，就是粉絲們互動合照的珍貴時間，記得把握機會和人氣明星們相見歡。（聖誕限定妝扮和音樂：09:55/11:05/12:25/14:55/16:20）
📌小小兵酷冬迎賓秀！聖誕雪人造型好歡樂
日本環球影城的小小兵冬季以首次公開的聖誕服裝見客！親眼看看小小兵們是頭戴聖誕帽、麋鹿角，還是打扮成雪人、企鵝，或是變身成一整顆聖誕樹，只有此刻才看得到的小小兵期間限定裝扮，將會出沒在園區入口處附近的街道上，遇見了可別忘記排隊與小小兵們來個自拍合照喔。（即日起2025/1/5，每天約有3場見面會時間09:35/12:30/15:45）
📌Power of Pop聖誕假期心跳！酷洛米搖滾演唱會
年末期間限定的〈Love is Everything〉、〈羅曼史之神〉等冬季情歌，將以聖誕節限定歌唱表演秀的形式，驚喜登上好萊塢區域內的小舞台，由專業的表演者現場歌唱和舞蹈，感染大家歡樂的氣氛。（聖誕節限定的歌唱表演秀時間表：10:05/11:25/12:45/14:45/16:05）
特別推薦舊金山區域的「酷洛米與美樂蒂」搖滾演唱會，由混血帥哥率領的Live Band，搭配酷洛米帥氣舞姿開場，隨後還有可愛美樂蒂也現身，帶動現場氣氛、娛樂效果十足，超多鐵粉帶著應援手巾、又唱又跳超嗨互動。
📌聖誕市集原創美食必吃！炸雞甜筒、熔岩起司熱狗堡、草莓蛋糕吉拿棒
到日本環球影城最推薦能邊走邊吃的特色餐點，冬季造訪聖誕市集當然要吃期間限定美食，「炸雞甜筒」搭配塔塔醬及馬鈴薯泥，熔岩感十足的「瑞士起司鍋醬熱狗（焦糖＆融化奶油）」份量滿點；還有最受歡迎的「聖誕蛋糕吉拿棒（莓果草莓口味）」，快樂小巴前的排隊人潮可是不輸給遊樂設施。
小小兵快樂廚房則開賣「聖誕小小兵包子（蟹肉奶油）」，熱呼呼一口咬下會有爆漿感！還有瑪利歐咖啡店吃得到瑪利歐帽子造型的「鬆餅三明治（草莓蛋糕）」及路易吉「水果冰淇淋蘇打（青蘋果）」；哈利波特魔法世界的餐車還有10週年紀念Premium馬克杯裝的「奶油啤酒」與四大學院「特製吉拿棒」等。
澎湃聚餐則可選擇園畔燒烤「聖誕燒烤拼盤」、影城巨星餐廳「聖誕燉雞套餐」、比佛利山莊法式咖啡「聖誕蛋糕」及「聖誕愛爾蘭套餐」、快樂咖啡廳「聖誕小小兵鬆餅炸雞套餐」等，適合多人分享。
📌冬季必買限定週邊！聖誕Hello Kitty、雪裝史努比與查理布朗
日本環球影城必買獨家週邊商品，今年冬季由Hello Kitty、史努比及芝麻街原創角色Moppy，搶先亮相聖誕裝扮，三位主角穿上飾有紅色大蝴蝶結的藍色斗篷、搭配紅綠條紋服裝，還在左腳分別繡上聖誕限定的Very Merry Christmas布章；還一起從聖誕花圈探出頭來的絨毛掛飾，好萌好可愛。
令人愛不釋手的冬季聖誕造型週邊，更不能錯過穿上雪裝的查理布朗、及毛茸茸大衣的史努比，還有圈上彩球圍巾的小小兵提姆熊，從吊飾、髮箍、伴手禮等紀念品都找得到蹤影，可愛爆擊。
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📌哈利波特10週年！霍格華茲魔法之夜「冬季燈光秀」下雪奇幻夜景
2014年開幕的「哈利波特魔法世界」迎接10週年，霍格華茲魔法之夜的冬季魔法冰封了霍格華茲城堡，大家一起使用「Lumos路摸思」咒語，散射燦亮光線、溫暖包覆城堡，一瞬間點亮霍格華茲聖誕樹、還燃起壯觀璀璨的煙火，最後灑下漫天飛雪好浪漫。睽違5年的震撼燈光秀再度重回日本環球影城，帶來最華麗的奇幻夜景。（即日起2025/1/5，每場10分鐘）
📌NO LIMIT! 派對聖誕節 必看巨型聖誕樹最後一次點燈！
巨型「NO LIMIT! 派對聖誕樹」高度超過30公尺、妝點逾60萬顆燈飾及大顆鑽石造型飾品，白天在陽光照耀下閃閃發光，夜晚從冷冽的冰晶藍色、隨燈光幻變彷彿染上絢麗彩虹，搭配經典紅綠光線交錯，驚喜不斷。尤其今年是日本環球影城超大聖誕樹最後一次點燈，明年將改變聖誕季慶祝方式，更是必看不可。（即日起2025/1/5）
📌必玩冰霜雪人電音趴！聖誕史努比、小小兵、Elmo、Hello Kitty一起嗨
去年高人氣的夜晚聖誕表演秀「冰霜雪人電音白雪派對」今年再次嗨翻全場！一到晚上，園區所有遊客都往格拉梅西公園的紐約區域舞台集中，光芒四射的「電音DJ冰霜雪人」伴隨令人振奮的聖誕樂曲一登場就超狂熱。
超寬敞的舞台霓虹舞台、閃著七彩炫光，身穿聖誕造型的史努比、Hello Kitty、戴上燈飾的小小兵、Elmo都登上聖誕節派對跳舞，華麗場面讓氣氛衝到最高點有夠high。今年還在活動結尾推出全新的攝影時間，遊客能與舞台上的園區夥伴及表演者合影。（即日起2025/1/5，派對一天演出2場、一場約20分鐘）
📌環球奇境Fun Fun Music！史努比聖誕街舞、Hello Kitty情侶現身
環球奇境構築熱門卡通人物居住的城鎮，同時也是兒童朋友們最愛的遊戲區，在聖誕限定的環球奇境Fun Fun Music，可以看到頭戴聖誕帽的史努比、查理布朗及露西在大家簇擁下大跳街舞，Hello Kitty與Dear Daniel情侶檔也會一起甜蜜亮相。別忘記欣賞完大家的舞姿，就是粉絲們互動合照的珍貴時間，記得把握機會和人氣明星們相見歡。（聖誕限定妝扮和音樂：09:55/11:05/12:25/14:55/16:20）
📌小小兵酷冬迎賓秀！聖誕雪人造型好歡樂
日本環球影城的小小兵冬季以首次公開的聖誕服裝見客！親眼看看小小兵們是頭戴聖誕帽、麋鹿角，還是打扮成雪人、企鵝，或是變身成一整顆聖誕樹，只有此刻才看得到的小小兵期間限定裝扮，將會出沒在園區入口處附近的街道上，遇見了可別忘記排隊與小小兵們來個自拍合照喔。（即日起2025/1/5，每天約有3場見面會時間09:35/12:30/15:45）
📌Power of Pop聖誕假期心跳！酷洛米搖滾演唱會
年末期間限定的〈Love is Everything〉、〈羅曼史之神〉等冬季情歌，將以聖誕節限定歌唱表演秀的形式，驚喜登上好萊塢區域內的小舞台，由專業的表演者現場歌唱和舞蹈，感染大家歡樂的氣氛。（聖誕節限定的歌唱表演秀時間表：10:05/11:25/12:45/14:45/16:05）
特別推薦舊金山區域的「酷洛米與美樂蒂」搖滾演唱會，由混血帥哥率領的Live Band，搭配酷洛米帥氣舞姿開場，隨後還有可愛美樂蒂也現身，帶動現場氣氛、娛樂效果十足，超多鐵粉帶著應援手巾、又唱又跳超嗨互動。
📌聖誕市集原創美食必吃！炸雞甜筒、熔岩起司熱狗堡、草莓蛋糕吉拿棒
到日本環球影城最推薦能邊走邊吃的特色餐點，冬季造訪聖誕市集當然要吃期間限定美食，「炸雞甜筒」搭配塔塔醬及馬鈴薯泥，熔岩感十足的「瑞士起司鍋醬熱狗（焦糖＆融化奶油）」份量滿點；還有最受歡迎的「聖誕蛋糕吉拿棒（莓果草莓口味）」，快樂小巴前的排隊人潮可是不輸給遊樂設施。
小小兵快樂廚房則開賣「聖誕小小兵包子（蟹肉奶油）」，熱呼呼一口咬下會有爆漿感！還有瑪利歐咖啡店吃得到瑪利歐帽子造型的「鬆餅三明治（草莓蛋糕）」及路易吉「水果冰淇淋蘇打（青蘋果）」；哈利波特魔法世界的餐車還有10週年紀念Premium馬克杯裝的「奶油啤酒」與四大學院「特製吉拿棒」等。
澎湃聚餐則可選擇園畔燒烤「聖誕燒烤拼盤」、影城巨星餐廳「聖誕燉雞套餐」、比佛利山莊法式咖啡「聖誕蛋糕」及「聖誕愛爾蘭套餐」、快樂咖啡廳「聖誕小小兵鬆餅炸雞套餐」等，適合多人分享。
📌冬季必買限定週邊！聖誕Hello Kitty、雪裝史努比與查理布朗
日本環球影城必買獨家週邊商品，今年冬季由Hello Kitty、史努比及芝麻街原創角色Moppy，搶先亮相聖誕裝扮，三位主角穿上飾有紅色大蝴蝶結的藍色斗篷、搭配紅綠條紋服裝，還在左腳分別繡上聖誕限定的Very Merry Christmas布章；還一起從聖誕花圈探出頭來的絨毛掛飾，好萌好可愛。
令人愛不釋手的冬季聖誕造型週邊，更不能錯過穿上雪裝的查理布朗、及毛茸茸大衣的史努比，還有圈上彩球圍巾的小小兵提姆熊，從吊飾、髮箍、伴手禮等紀念品都找得到蹤影，可愛爆擊。