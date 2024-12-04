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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴令，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨又宣布解除戒嚴令，驚動各界的短命戒嚴讓尹遭到猛烈抨擊，韓媒時政漫畫也毫不留情狠酸，嘲諷尹錫悅根本狀況外。《韓民族日報》的時政漫畫中，尹錫悅躺在戒嚴士兵後喝得爛醉，滿地酒瓶與垃圾，衣衫污穢，西裝外套掛樹上，甚至沒穿鞋。尹錫悅一臉宿醉，十分茫然得左顧右盼，還喃喃自語問說「一晚上發生什麼事了？」漫畫可謂極盡嘲諷，尹錫悅如今在韓國人心中的形象低落可見一斑。在短命戒嚴之後，韓國最大在野黨共同民主黨表示，除了將在國會發起議案、要求彈劾總統尹錫悅以外，更計畫以內亂罪告發尹錫悅與2名政府部會首長。韓媒《朝鮮日報》以社論痛批尹錫悅的行為超出了合理的界線，「可謂奇恥大辱」。有外媒指出，這場6小時鬧劇不僅將尹錫悅與反對黨、媒體，甚至自己黨內人士的衝突推向高峰，也可能成為壓垮他政治生涯的最後一根稻草。