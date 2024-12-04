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▲防彈少年團BTS成員田柾國（右）、V（左）目前都還沒退伍。（圖／IG＠jungkook_bighitentertainment）

▲微博出現大批迷妹發文，擔心還在當兵中的韓國偶像們。（圖／翻攝自微博）

▲李多慧（右）、安芝儇（左）都是來台發展的韓籍啦啦隊女神。（圖／安芝儇IG）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間頒布戒嚴，雖然不到6小時就緊急宣布取消，但也讓南韓民眾人心惶惶；更有人擔心南北韓是否即將開戰，讓海外許多追星粉絲焦慮不已，因為目前還有不少知名韓星都還在當兵，包含BTS的田柾國、V，NCT的泰容、在玹，還有韓劇男神宋江等，迷妹紛紛崩潰直呼：「好怕歐巴也要上戰場」。昨晚南韓的短命戒嚴騷動引起國際關注，除了關心南北韓局勢，也因為韓流文化的盛行，導致海外許多粉絲第一時間都是先關心戒嚴是否會影響韓星接下來的演唱會或是公開活動等。中國微博熱搜榜更出現關鍵字「在伍的愛豆」，指目前正在當兵的男偶像，許多粉絲都擔心，如果南北韓關係再升溫恐怕就是要開戰了，到時這些還在服役的歐巴勢必也要上戰場，不少迷妹紛紛留言喊話：「追星女孩在擔心愛豆的舞台回歸，只有我擔心歐巴們是不是都要上戰場了嗎？」、「希望不要看到戰損版的愛豆老公們」、「可不可以先放我家世勳回來」、「宋江，你一定要摀著臉跑啊」、「希望哥哥們都能平平安安拜託了」。根據韓媒報導，這次韓國頒發的戒嚴令，一開始確實有影響到娛樂圈，多家經紀公司都有收到請藝人4日起不要參加任何活動的通知，但在全國人民及議員的強烈反對下，南韓總統尹錫悅今日凌晨就撤回了戒嚴令，幸好只是虛驚一場，否則恐引起更多抗議紛爭。韓籍啦啦隊女神李多慧在戒嚴宣布當下人也在韓國，許多粉絲也擔心她是否會受困回不來，對此，李多慧台灣的公關團隊昨晚就回應，目前李多慧心情沒受影響，12月在台灣的活動還是會照常舉行。安芝儇的經紀人則表示安芝儇現在非常安全，不影響在台灣發展的工作，要大家別太擔心。