華廣生技（4737-TW）為推動連續葡萄糖監測系統CGM於台灣的普及化，近期於台北、台中、高雄三地舉辦「瑞特安活CGM產品發表會」，邀請各地近千位糖尿病專業醫護人員，以「醫護領航、安心控糖、生活型態」為主題，探討CGM對台灣糖尿病臨床照護的機會與挑戰。
華廣生技董事長黃椿木致詞時表示，全球CGM年產值已超過100億美元，美國聯邦政府Medicare於2022年對CGM的醫療給付是傳統指尖採血BGM的12倍。相較於歐美，台灣對於CGM的認識尚在啟蒙階段，作為台灣首家取得CGM製售許可的本土企業，華廣生技期望攜手專業醫護人員，引領使用者透過瑞特安活CGM關注血糖趨勢，改善生活型態，預防或延緩糖尿病的危害。
有別於傳統血糖量測，僅透過「單次」扎針採血監測得知「當下血糖值」；瑞特安活CGM讓使用者能輕鬆在家自行植入，一次可連續配戴10天，全天24小時監測每分鐘的「即時血糖數值」，並無線傳輸至手機App，自動生成「血糖管理指標報告」，讓使用者、親友及醫護人員能隨時監控使用者之血糖變化，並經由飲食、運動與用藥的生活型態日誌，讓使用者輕鬆紀錄日常，掌握生活，深刻了解血糖異常飄高或忽低的原因，不知不覺中達到「安心控糖」與「自在生活」。
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧醫師指出，糖尿病需由藥物、飲食、運動三管齊下控制血糖，而「葡萄糖監測」是關鍵要素。傳統血糖量測需頻繁扎針帶來的疼痛與不便是糖友最大障礙；隨著數位監測工具的發展，CGM即時顯示血糖動態變化，猶如「生活儀表板」幫助患者適時調整「油門與煞車」，實現穩定控糖，預防併發症的風險。
目前台灣糖尿病患者超過250萬人，盛行率攀升且有年輕化趨勢，對家庭及醫療系統造成沉重負擔。根據健保署統計，2022年糖尿病是健保醫療支出中的第三大疾病，年花費超過400億元。臨床實證，患者使用CGM六個月後，糖化血色素下降1%，併發症風險減少15%，凸顯使用CGM進行糖尿病的干預照護，改善使用者健康並能有效降低醫療支出，成就患者與醫療系統的雙贏。
華廣生技憑藉在地服務的優勢，以專業糖尿病照護診所為起點，透過市場體驗活動與衛教知識傳播，將瑞特安活CGM推廣至大眾，目前該產品已於杏一、大樹等連鎖通路販售，詳請可至產品官網了解鄰近購買門市資訊
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有別於傳統血糖量測，僅透過「單次」扎針採血監測得知「當下血糖值」；瑞特安活CGM讓使用者能輕鬆在家自行植入，一次可連續配戴10天，全天24小時監測每分鐘的「即時血糖數值」，並無線傳輸至手機App，自動生成「血糖管理指標報告」，讓使用者、親友及醫護人員能隨時監控使用者之血糖變化，並經由飲食、運動與用藥的生活型態日誌，讓使用者輕鬆紀錄日常，掌握生活，深刻了解血糖異常飄高或忽低的原因，不知不覺中達到「安心控糖」與「自在生活」。
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧醫師指出，糖尿病需由藥物、飲食、運動三管齊下控制血糖，而「葡萄糖監測」是關鍵要素。傳統血糖量測需頻繁扎針帶來的疼痛與不便是糖友最大障礙；隨著數位監測工具的發展，CGM即時顯示血糖動態變化，猶如「生活儀表板」幫助患者適時調整「油門與煞車」，實現穩定控糖，預防併發症的風險。
目前台灣糖尿病患者超過250萬人，盛行率攀升且有年輕化趨勢，對家庭及醫療系統造成沉重負擔。根據健保署統計，2022年糖尿病是健保醫療支出中的第三大疾病，年花費超過400億元。臨床實證，患者使用CGM六個月後，糖化血色素下降1%，併發症風險減少15%，凸顯使用CGM進行糖尿病的干預照護，改善使用者健康並能有效降低醫療支出，成就患者與醫療系統的雙贏。
華廣生技憑藉在地服務的優勢，以專業糖尿病照護診所為起點，透過市場體驗活動與衛教知識傳播，將瑞特安活CGM推廣至大眾，目前該產品已於杏一、大樹等連鎖通路販售，詳請可至產品官網了解鄰近購買門市資訊