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▲韓國總統尹錫悅於3日晚間無預警宣布戒嚴，並於4日凌晨4點左右宣布解嚴。（圖／美聯社／達志影像）

▲盧允瑞將於12月7日在西門町開完戶外的公開記者會後，再進行電影《聽說》映後活動。（圖／車庫娛樂）

▲盧允瑞（左）在《我們的藍調時光》中的演技表現，受到業界肯定。（圖／翻攝tvN《我們的藍調時光》官網）

2024年將結束，卻在年末發生從未想過的「戒嚴」！韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布「緊急戒嚴」，這牽一髮而動全身的言行引來全球關注，但韓國國會在3小時內表決通過解除戒嚴決議，寫下「最短戒嚴」歷史。K-POP圈反而好奇戒嚴帶來的影響，憂心看不到偶像演唱會，不過目前12月來台開唱的韓星「暫無影響」，粉絲可稍微安心，而在此戲劇性政治案件結束後，第一位在台「公開露面」的韓國藝人，正為《我們的藍調時光》中飾演未婚懷孕的「最美高中生」盧允瑞，她將於7日來台宣傳韓版電影《聽說》並舉辦戶外記者會。韓國總統尹錫悅在3日晚間近10點半宣布「緊急戒嚴令」，公告包含：「禁止國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動等政治活動」、「禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳」、「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」、「禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動」、「所有罷工或離開醫療所的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰」、「良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便」等6大要點。隨著戒嚴實施，反對黨召開緊急議會會議，國會外聚集大批民眾示威抗議，警消以及負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊，內外都展開激烈的對話搏鬥，「緊急戒嚴令」最後在國會「贊成通過解除戒嚴」過半的情況下解除，總統尹錫悅於今日清晨「宣布解嚴」，一場歷史鬧劇畫下句點。上述6大公告看似與娛樂圈毫無相關，但其實昨晚就有不少娛樂性質的活動陸續取消；解嚴確定後再次公告恢復如期舉行，讓許多K-POP粉絲的心情如同洗三溫暖，直言從沒想過「活著活著就戒嚴了」，好險消費者權益未受影響，期盼政府別再發生戲劇性的政治事件。南韓當地娛樂活動暫無影響，即將來台的韓星行程方面也未收到「取消」通知，記者詢問多家主辦單位後續詳情，亦沒接獲「不來消息」，2PM祐榮、Jun. K、尼坤、盧允瑞、BIGBANG太陽、黃寅燁、庭沼珉等人本月如期來台會粉絲。而韓國女星盧允瑞，有望當上解嚴後「第一位來台公開亮相的藝人」，她將於7日下午與台灣記者會面受訪，但考量到新人身分關係，對於國家發生的「鬧劇」勢必三緘其口，不方便回答相關問題。盧允瑞今年24歲，在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道，她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠，卻在18歲時未婚懷孕，成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境，表現獲得不少好評；也成功拿下韓版《聽說》女主角。韓版《聽說》女主角盧允瑞、導演趙宣浩來台宣傳時間、地點：12月7日（六）16：00／記者會12月7日（六）20：20／樂聲影城-巨幕廳12月8日（日）11：00／松仁威秀-TITAN廳12月8日（日）13：00／樂聲影城-巨幕廳2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會時間、地點：12月7日（六）18：00／TICC台北國際會議中心DRIPPIN演唱會時間、地點：12月8日（日）14：00、18：00／WESTAR朴志訓粉絲見面會時間、地點：12月8日（日）18：00／LEGACY TERABamBam演唱會時間、地點：112月8日 （六）18：00／TICC台北國際會議中心DEAN／Tabber演唱會時間、地點：112月12日（四）20：00／Zepp New Taipei太陽演唱會時間、地點：12月14日（六）18：00／台北流行音樂中心黃寅燁粉絲見面會時間、地點：12月14日（六）18：00／Zepp New TaipeiLUN8粉絲見面會時間、地點：12月15日（日）14：00、19：00／CLAPPER STUDIO庭沼珉粉絲見面會時間、地點：12月15日（日）18：00／Zepp New TaipeiINFINITE演唱會時間、地點：12月21日（六）18：00／林口體育館12月22日（日）17：00／林口體育館權恩妃粉絲見面會時間、地點：12月22日（日）17：00／LEGACY TERADPR演唱會時間、地點：12月28日（六）18：00／LEGACY TERA燦烈粉絲見面會時間、地點：12月28日（六）19：00／高雄流行音樂中心Niel、Ricky粉絲見面會時間、地點：12月29日（日）17：30／CLAPPER STUDIOSuper Junior-L.S.S.跨河晚會時間、地點：12月31日（二）時間未公布／新北市淡水漁人碼頭、八里左岸Apink台北市跨年時間、地點：12月31日（二）時間未公布／臺北市政府府前廣場