2024年將結束，卻在年末發生從未想過的「戒嚴」！韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布「緊急戒嚴」，這牽一髮而動全身的言行引來全球關注，但韓國國會在3小時內表決通過解除戒嚴決議，寫下「最短戒嚴」歷史。K-POP圈反而好奇戒嚴帶來的影響，憂心看不到偶像演唱會，不過目前12月來台開唱的韓星「暫無影響」，粉絲可稍微安心，而在此戲劇性政治案件結束後，第一位在台「公開露面」的韓國藝人，正為《我們的藍調時光》中飾演未婚懷孕的「最美高中生」盧允瑞，她將於7日來台宣傳韓版電影《聽說》並舉辦戶外記者會。
戒嚴近3小時「被解嚴」 韓國歷史添上一筆鬧劇
韓國總統尹錫悅在3日晚間近10點半宣布「緊急戒嚴令」，公告包含：「禁止國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動等政治活動」、「禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳」、「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」、「禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動」、「所有罷工或離開醫療所的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰」、「良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便」等6大要點。
隨著戒嚴實施，反對黨召開緊急議會會議，國會外聚集大批民眾示威抗議，警消以及負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊，內外都展開激烈的對話搏鬥，「緊急戒嚴令」最後在國會「贊成通過解除戒嚴」過半的情況下解除，總統尹錫悅於今日清晨「宣布解嚴」，一場歷史鬧劇畫下句點。
戒嚴恐讓演唱會全取消 多位韓星如期來台會粉絲
上述6大公告看似與娛樂圈毫無相關，但其實昨晚就有不少娛樂性質的活動陸續取消；解嚴確定後再次公告恢復如期舉行，讓許多K-POP粉絲的心情如同洗三溫暖，直言從沒想過「活著活著就戒嚴了」，好險消費者權益未受影響，期盼政府別再發生戲劇性的政治事件。
南韓當地娛樂活動暫無影響，即將來台的韓星行程方面也未收到「取消」通知，記者詢問多家主辦單位後續詳情，亦沒接獲「不來消息」，2PM祐榮、Jun. K、尼坤、盧允瑞、BIGBANG太陽、黃寅燁、庭沼珉等人本月如期來台會粉絲。
《我們的藍調時光》最美高中生當「解嚴後第一位在台亮相韓星」
而韓國女星盧允瑞，有望當上解嚴後「第一位來台公開亮相的藝人」，她將於7日下午與台灣記者會面受訪，但考量到新人身分關係，對於國家發生的「鬧劇」勢必三緘其口，不方便回答相關問題。盧允瑞今年24歲，在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道，她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠，卻在18歲時未婚懷孕，成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境，表現獲得不少好評；也成功拿下韓版《聽說》女主角。
12月來台韓星資訊如下（暫無收到取消通知）：
韓版《聽說》女主角盧允瑞、導演趙宣浩來台宣傳
時間、地點：
12月7日（六）16：00／記者會
12月7日（六）20：20／樂聲影城-巨幕廳
12月8日（日）11：00／松仁威秀-TITAN廳
12月8日（日）13：00／樂聲影城-巨幕廳
2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會
時間、地點：12月7日（六）18：00／TICC台北國際會議中心
DRIPPIN演唱會
時間、地點：12月8日（日）14：00、18：00／WESTAR
朴志訓粉絲見面會
時間、地點：12月8日（日）18：00／LEGACY TERA
BamBam演唱會
時間、地點：112月8日 （六）18：00／TICC台北國際會議中心
DEAN／Tabber演唱會
時間、地點：112月12日（四）20：00／Zepp New Taipei
太陽演唱會
時間、地點：12月14日（六）18：00／台北流行音樂中心
黃寅燁粉絲見面會
時間、地點：12月14日（六）18：00／Zepp New Taipei
LUN8粉絲見面會
時間、地點：12月15日（日）14：00、19：00／CLAPPER STUDIO
庭沼珉粉絲見面會
時間、地點：12月15日（日）18：00／Zepp New Taipei
INFINITE演唱會
時間、地點：
12月21日（六）18：00／林口體育館
12月22日（日）17：00／林口體育館
權恩妃粉絲見面會
時間、地點：12月22日（日）17：00／LEGACY TERA
DPR演唱會
時間、地點：12月28日（六）18：00／LEGACY TERA
燦烈粉絲見面會
時間、地點：12月28日（六）19：00／高雄流行音樂中心
Niel、Ricky粉絲見面會
時間、地點：12月29日（日）17：30／CLAPPER STUDIO
Super Junior-L.S.S.跨河晚會
時間、地點：12月31日（二）時間未公布／新北市淡水漁人碼頭、八里左岸
Apink台北市跨年
時間、地點：12月31日（二）時間未公布／臺北市政府府前廣場
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國總統尹錫悅在3日晚間近10點半宣布「緊急戒嚴令」，公告包含：「禁止國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動等政治活動」、「禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳」、「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」、「禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動」、「所有罷工或離開醫療所的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰」、「良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便」等6大要點。
隨著戒嚴實施，反對黨召開緊急議會會議，國會外聚集大批民眾示威抗議，警消以及負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊，內外都展開激烈的對話搏鬥，「緊急戒嚴令」最後在國會「贊成通過解除戒嚴」過半的情況下解除，總統尹錫悅於今日清晨「宣布解嚴」，一場歷史鬧劇畫下句點。
戒嚴恐讓演唱會全取消 多位韓星如期來台會粉絲
上述6大公告看似與娛樂圈毫無相關，但其實昨晚就有不少娛樂性質的活動陸續取消；解嚴確定後再次公告恢復如期舉行，讓許多K-POP粉絲的心情如同洗三溫暖，直言從沒想過「活著活著就戒嚴了」，好險消費者權益未受影響，期盼政府別再發生戲劇性的政治事件。
南韓當地娛樂活動暫無影響，即將來台的韓星行程方面也未收到「取消」通知，記者詢問多家主辦單位後續詳情，亦沒接獲「不來消息」，2PM祐榮、Jun. K、尼坤、盧允瑞、BIGBANG太陽、黃寅燁、庭沼珉等人本月如期來台會粉絲。
《我們的藍調時光》最美高中生當「解嚴後第一位在台亮相韓星」
而韓國女星盧允瑞，有望當上解嚴後「第一位來台公開亮相的藝人」，她將於7日下午與台灣記者會面受訪，但考量到新人身分關係，對於國家發生的「鬧劇」勢必三緘其口，不方便回答相關問題。盧允瑞今年24歲，在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道，她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠，卻在18歲時未婚懷孕，成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境，表現獲得不少好評；也成功拿下韓版《聽說》女主角。
12月來台韓星資訊如下（暫無收到取消通知）：
韓版《聽說》女主角盧允瑞、導演趙宣浩來台宣傳
時間、地點：
12月7日（六）16：00／記者會
12月7日（六）20：20／樂聲影城-巨幕廳
12月8日（日）11：00／松仁威秀-TITAN廳
12月8日（日）13：00／樂聲影城-巨幕廳
2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會
時間、地點：12月7日（六）18：00／TICC台北國際會議中心
DRIPPIN演唱會
時間、地點：12月8日（日）14：00、18：00／WESTAR
朴志訓粉絲見面會
時間、地點：12月8日（日）18：00／LEGACY TERA
BamBam演唱會
時間、地點：112月8日 （六）18：00／TICC台北國際會議中心
DEAN／Tabber演唱會
時間、地點：112月12日（四）20：00／Zepp New Taipei
太陽演唱會
時間、地點：12月14日（六）18：00／台北流行音樂中心
黃寅燁粉絲見面會
時間、地點：12月14日（六）18：00／Zepp New Taipei
LUN8粉絲見面會
時間、地點：12月15日（日）14：00、19：00／CLAPPER STUDIO
庭沼珉粉絲見面會
時間、地點：12月15日（日）18：00／Zepp New Taipei
INFINITE演唱會
時間、地點：
12月21日（六）18：00／林口體育館
12月22日（日）17：00／林口體育館
權恩妃粉絲見面會
時間、地點：12月22日（日）17：00／LEGACY TERA
DPR演唱會
時間、地點：12月28日（六）18：00／LEGACY TERA
燦烈粉絲見面會
時間、地點：12月28日（六）19：00／高雄流行音樂中心
Niel、Ricky粉絲見面會
時間、地點：12月29日（日）17：30／CLAPPER STUDIO
Super Junior-L.S.S.跨河晚會
時間、地點：12月31日（二）時間未公布／新北市淡水漁人碼頭、八里左岸
Apink台北市跨年
時間、地點：12月31日（二）時間未公布／臺北市政府府前廣場
更多「韓國短命戒嚴」相關新聞。