▲韓國總統尹錫悅於3日晚間無預警宣布戒嚴,並於4日凌晨4點左右宣布解嚴。(圖/美聯社/達志影像)

▲盧允瑞將於12月7日在西門町開完戶外的公開記者會後,再進行電影《聽說》映後活動。(圖/車庫娛樂)

▲盧允瑞(左)在《我們的藍調時光》中的演技表現,受到業界肯定。(圖/翻攝tvN《我們的藍調時光》官網)

2024年將結束,卻在年末發生從未想過的「戒嚴」!韓國總統尹錫悅昨(3)日晚間無預警宣布「緊急戒嚴」,這牽一髮而動全身的言行引來全球關注,但韓國國會在3小時內表決通過解除戒嚴決議,寫下「最短戒嚴」歷史。K-POP圈反而好奇戒嚴帶來的影響,憂心看不到偶像演唱會,不過目前12月來台開唱的韓星「暫無影響」,粉絲可稍微安心,而在此戲劇性政治案件結束後,第一位在台「公開露面」的韓國藝人,正為《我們的藍調時光》中飾演未婚懷孕的「最美高中生」盧允瑞,她將於7日來台宣傳韓版電影《聽說》並舉辦戶外記者會。韓國總統尹錫悅在3日晚間近10點半宣布「緊急戒嚴令」,公告包含:「禁止國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動等政治活動」、「禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為,禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳」、「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」、「禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動」、「所有罷工或離開醫療所的醫務人員,包括居民,必須在48小時內返回正常崗位,忠實工作,如有違法行為,將按照戒嚴法進行處罰」、「良好的普通公民,除反國家勢力等顛覆勢力外,應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便」等6大要點。隨著戒嚴實施,反對黨召開緊急議會會議,國會外聚集大批民眾示威抗議,警消以及負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊,內外都展開激烈的對話搏鬥,「緊急戒嚴令」最後在國會「贊成通過解除戒嚴」過半的情況下解除,總統尹錫悅於今日清晨「宣布解嚴」,一場歷史鬧劇畫下句點。上述6大公告看似與娛樂圈毫無相關,但其實昨晚就有不少娛樂性質的活動陸續取消;解嚴確定後再次公告恢復如期舉行,讓許多K-POP粉絲的心情如同洗三溫暖,直言從沒想過「活著活著就戒嚴了」,好險消費者權益未受影響,期盼政府別再發生戲劇性的政治事件。南韓當地娛樂活動暫無影響,即將來台的韓星行程方面也未收到「取消」通知,記者詢問多家主辦單位後續詳情,亦沒接獲「不來消息」,2PM祐榮、Jun. K、尼坤、盧允瑞、BIGBANG太陽、黃寅燁、庭沼珉等人本月如期來台會粉絲。而韓國女星盧允瑞,有望當上解嚴後「第一位來台公開亮相的藝人」,她將於7日下午與台灣記者會面受訪,但考量到新人身分關係,對於國家發生的「鬧劇」勢必三緘其口,不方便回答相關問題。盧允瑞今年24歲,在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道,她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠,卻在18歲時未婚懷孕,成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境,表現獲得不少好評;也成功拿下韓版《聽說》女主角。韓版《聽說》女主角盧允瑞、導演趙宣浩來台宣傳時間、地點:12月7日(六)16:00/記者會12月7日(六)20:20/樂聲影城-巨幕廳12月8日(日)11:00/松仁威秀-TITAN廳12月8日(日)13:00/樂聲影城-巨幕廳2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會時間、地點:12月7日(六)18:00/TICC台北國際會議中心DRIPPIN演唱會時間、地點:12月8日(日)14:00、18:00/WESTAR朴志訓粉絲見面會時間、地點:12月8日(日)18:00/LEGACY TERABamBam演唱會時間、地點:112月8日 (六)18:00/TICC台北國際會議中心DEAN/Tabber演唱會時間、地點:112月12日(四)20:00/Zepp New Taipei太陽演唱會時間、地點:12月14日(六)18:00/台北流行音樂中心黃寅燁粉絲見面會時間、地點:12月14日(六)18:00/Zepp New TaipeiLUN8粉絲見面會時間、地點:12月15日(日)14:00、19:00/CLAPPER STUDIO庭沼珉粉絲見面會時間、地點:12月15日(日)18:00/Zepp New TaipeiINFINITE演唱會時間、地點:12月21日(六)18:00/林口體育館12月22日(日)17:00/林口體育館權恩妃粉絲見面會時間、地點:12月22日(日)17:00/LEGACY TERADPR演唱會時間、地點:12月28日(六)18:00/LEGACY TERA燦烈粉絲見面會時間、地點:12月28日(六)19:00/高雄流行音樂中心Niel、Ricky粉絲見面會時間、地點:12月29日(日)17:30/CLAPPER STUDIOSuper Junior-L.S.S.跨河晚會時間、地點:12月31日(二)時間未公布/新北市淡水漁人碼頭、八里左岸Apink台北市跨年時間、地點:12月31日(二)時間未公布/臺北市政府府前廣場