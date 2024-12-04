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除了穩只有穩! 00945B最新的配息出爐，同樣是每單位配發0.102元，延續前幾個月的好水準，00945B的表現再度讓股民讚嘆，預計下個月13日就會發出配息，等於在過年前領到一個大紅包。00945B雖是非投等債ETF，但表現卻比很多高股息ETF還要亮眼，同樣是月月配的00929，之前配息還有0.2元的成績，結果近幾個月每況愈下，現在只剩下0.05元，一張ETF的股息只能買一杯咖啡，反觀00945B還可以買一個便當，一來一往差很大。00945B之所以能配這麼高，當然要從它的設計開始講起。當初就設定最低票息4%，而且還排除了CCC評級垃圾債券，大幅降低違約風險。而且其11月29日的淨值呈現收益平準金有0.1124元，資本損益平準金有0.2716元，想配0.102元不會太難。這也難怪00945B被網友喻為「比高股息更像高股息」，簡直成為股民的新存股標的。畢竟高股息ETF真的越來越不爭氣，像是00939跟00940，最近都只配0.063元以及0.04元，引來許多受益人認賠殺出，成為11月人氣退燒榜的一員。連續六個月配出0.102元，年化配息率有望衝到12%，而且美國聯準會的降息方向不變，就算今年底不降，明年仍有機會，屆時也可能趁機賺一波資本利得。而且降息也讓各公司的償債能力提升，加上美國明年的經濟情勢仍看好，企業營收將繼續展現好成績，本來就嚴格篩選風險的00945B，違約率預期將會更低。00945B的配息出爐，預料將引來一波搶購潮，股價有望繼續推升，欲跟上這波配息，必須在12月16日買進，12月17日為除息日，提供給各位投資人參考。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險