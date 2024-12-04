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韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴令後，三小時內就遭到國會投票否決，尹錫悅凌晨宣布解嚴，短短六小時的戒嚴令創下紀錄。韓國在野政黨已向國會正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」，目前韓國共同民主黨等在野黨共192席，距離彈劾門檻200席僅差關鍵8席。根據韓聯社報導，韓國主要在野政黨今日下午提交尹錫悅總統彈劾訴追案，預計明日在國會會議進行報告後，6日或7日之間將進行表決。尹錫悅彈劾案究竟能否過關？依據韓國對於總統彈劾案的相關規定，在國會300席中，需有三分之二同意通過，意味著門檻為200席，目前扣掉執政黨國民力量黨的108席，以共同民主黨為首的在野陣營共192席，換言之，只要能拉到執政黨的8個國會議員，就能通過彈劾案。由於尹錫悅突發出戒嚴令，就連所屬政黨國民力量黨也不認同，已在商討要求尹錫悅退黨，在昨日國會否決戒嚴令的緊急會議中，190名到場投票的議員，也有18人是國民力量黨成員。目前還能以確定執政黨國會議員是否也會加入彈劾尹錫悅的行列，若最終彈劾通過表決，將進入憲法法庭審理，審理期間總統將暫時停職，改由總理代行總統職務，直到憲法法庭做出准駁裁定。審理時程最長可達6個月，9名法官中須有6人投票同意才能確認彈劾案成立，否則將予以否決。然而，目前韓國憲法法庭只有6名大法官，仍有3名缺額待補，因此就算國會通過彈劾門檻，憲法法庭是否會審查彈劾，或是確認彈劾案成立，也成為些許變數。