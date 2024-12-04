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▲台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會聯合聲明。（圖／翻攝自台灣彩虹平權大平台）

立法院將在明審查《人工生殖法》修正草案，由於「代理孕母」議題各方爭論不斷，國健署近日決議將草案與代孕脫鉤處理，同志團體今（4）日發表聯合聲明表達立場，質疑立院目前各委員版本落差很大，也喊話「修法應避免歧視與污名」，最後是呼籲國健署應儘速提出有公民對話參與草案。就人工生殖法的審議，台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會共同提出三點聲明，分別是立院各版本落差大，審議須先進行充分討論並整合、多元開放的修法方向，亦應避免歧視與污名，並重視人工生殖子女身世知悉權，以及呼籲國健署勿再透過新聞稿更新法案研議進度，儘速提出有完整公民對話參與的部版草案。聲明中提到，立院目前各委員版本落差很大，有的版本僅開放單身女性，有的版本主要開放女同志配偶，也有版本已納入代孕但限於已婚異性戀夫妻適用，在法案各版本歧異性高的狀態下，如何充分的討論至關重要。我們期待明日的立院審議，若能夠進入各版本的逐條文字審查，委員們能在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，審慎處理各版本的整合討論。而在同志團體過往人工生殖法的相關聲明中，同志團體一再提及「不同的多元需求都應該要看見，但應避免在討論中對於婚姻、對於性傾向的歧視與污名，也不應該用工具化的視角看待女性生殖角色」；此外，也重視「人工生殖的子女身世知悉權」，期盼人工生殖法修法應在兼顧精卵捐贈者隱私保護同時，放寬子女知悉身世的時間點及知悉內容，更符合兒童發展權利及相關公約規定。最後是呼籲國健署應盡快提出版本，讓人工生殖法草案在立法院中可以持續推進。「我們同意法案的研擬需要審慎考慮」，在今年五月的法案公告期中，同志團體也送交了草案意見書，但未曾收到國健署的諮詢邀約。近期衛福部國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間及團體們無所適從，政策的公民討論也會難以聚焦，因此期待政策研擬過程應更具備透明公開性，才能讓民眾有所疑慮或擔憂的事情有更多充分討論的空間，這也是政府重要的責任所在。