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▲周湯豪轉發一篇英文貼文，抒發自己的心聲。（圖／周湯豪IG）

▲周湯豪（左）日前在小巨蛋舉行的演唱會，媽媽比莉（右）也有現身。（圖／環球音樂提供）

歌手周湯豪昨（4）日遭爆料演唱會慶功宴因為位置不夠的關係，竟拒絕部分工作人員入內。周湯豪的媽媽比莉也被化妝師挖出黑歷史，挨轟私下很難搞。對此，周湯豪昨日沒現身回應，但他今日在IG轉發一篇文字，英文內容寫道：「學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼」，似乎是在對負面消息做表態。周湯豪今日中午在IG限時動態轉發一篇英文貼文，內容寫道：「Learn to be okay with people not knowing your side of the story. You don’t have to prove anything to anyone（學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼）」，疑似在回應昨日週刊爆料風波。據《鏡週刊》報導，周湯豪小巨蛋演唱會圓滿落幕後，有工作人員爆料，當晚受邀去吃慶功宴卻被拒之門外，只因餐廳位置不夠，只能讓一半的人進去，讓工作人員氣炸，整組人當場共進退離開，另找地方吃飯。事後周湯豪經紀人回應，他們非慶功宴主辦方，因為演唱會工作人員眾多，加上餐廳場地有限才發生這種情況，對於被疏忽的工作人員感到十分抱歉。不過這個說法並未平息多少怒火，甚至有一批工作人員揚言，再也不和周湯豪、比莉母子合作。至於周湯豪的媽媽比莉為何會被拖下水？據傳比莉過去也有耍大牌的黑歷史，有美妝師稱，業界很多人本來就不敢接周湯豪母子的案子，因為他們是出了名的「難搞」，後來是因為看在唱片公司的面子上才有人願意幫忙。該名美妝師爆料，有次比莉發案要找人去外縣市山區工作，整天卻只給3000元酬勞，這種「錢少事多離家遠」的工作，自然是沒人想要，最後還得用拜託的，才有人去上。另一次則是比莉請造型師送衣服到他們家，卻說他們是藝人不能亂給地址，讓造型師傻眼，後來透過第三方幫忙才把衣服送過去，這也讓工作人員不禁覺得比莉很龜毛。