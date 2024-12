我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周湯豪轉發一篇英文貼文,抒發自己的心聲。(圖/周湯豪IG)

▲周湯豪(左)日前在小巨蛋舉行的演唱會,媽媽比莉(右)也有現身。(圖/環球音樂提供)

歌手周湯豪昨(4)日遭爆料演唱會慶功宴因為位置不夠的關係,竟拒絕部分工作人員入內。周湯豪的媽媽比莉也被化妝師挖出黑歷史,挨轟私下很難搞。對此,周湯豪昨日沒現身回應,但他今日在IG轉發一篇文字,英文內容寫道:「學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼」,似乎是在對負面消息做表態。周湯豪今日中午在IG限時動態轉發一篇英文貼文,內容寫道:「Learn to be okay with people not knowing your side of the story. You don’t have to prove anything to anyone(學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼)」,疑似在回應昨日週刊爆料風波。據《鏡週刊》報導,周湯豪小巨蛋演唱會圓滿落幕後,有工作人員爆料,當晚受邀去吃慶功宴卻被拒之門外,只因餐廳位置不夠,只能讓一半的人進去,讓工作人員氣炸,整組人當場共進退離開,另找地方吃飯。事後周湯豪經紀人回應,他們非慶功宴主辦方,因為演唱會工作人員眾多,加上餐廳場地有限才發生這種情況,對於被疏忽的工作人員感到十分抱歉。不過這個說法並未平息多少怒火,甚至有一批工作人員揚言,再也不和周湯豪、比莉母子合作。至於周湯豪的媽媽比莉為何會被拖下水?據傳比莉過去也有耍大牌的黑歷史,有美妝師稱,業界很多人本來就不敢接周湯豪母子的案子,因為他們是出了名的「難搞」,後來是因為看在唱片公司的面子上才有人願意幫忙。該名美妝師爆料,有次比莉發案要找人去外縣市山區工作,整天卻只給3000元酬勞,這種「錢少事多離家遠」的工作,自然是沒人想要,最後還得用拜託的,才有人去上。另一次則是比莉請造型師送衣服到他們家,卻說他們是藝人不能亂給地址,讓造型師傻眼,後來透過第三方幫忙才把衣服送過去,這也讓工作人員不禁覺得比莉很龜毛。