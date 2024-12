我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫12月5日在台北大巨蛋開唱,他連續6年拿下Spotify收聽次數最多華語流行歌手。(圖/記者葉政勳攝)

▲BTS防彈少年團成員V(金泰亨)的首張個人專輯《Layover》在Spotify播放量正式破5億,超越NewJeans的46天記錄。V單曲〈Love Me Again〉也是台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍。(圖/BTS X)

▲理想混蛋獲Spotify 2024「台灣最多串流收聽次數在地團體」冠軍。(圖/挺音樂提供)

#Spotify Wrapped!2024進入尾聲,Spotify 年度回顧今(5)上線,同時公布「2024全球收聽次數最多華語流行歌手」、「2024全球收聽次數最多華語流行歌曲」等熱門排行榜。《NOWnews》整理Spotify 熱門榜單、怎麼查看年度回顧等重點速懂。1.周杰倫2.林俊傑3.陳奕迅4.周興哲5.鄧紫棋6.五月天7.張學友8.張哲瀚9.任然10.告五人1.承桓〈我會等〉2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉3.盧盧快閉嘴〈字字句句〉4.理想混蛋〈離開的一路上〉5.周杰倫〈擱淺〉6.韋禮安〈如果可以〉7.周杰倫〈晴天〉8.承桓〈總會有人 (男版)〉9.永彬、effie〈No Reason〉10.周杰倫、五月天 阿信〈說好不哭〉1.理想混蛋〈離開的一路上〉2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉3.JOYCE 就以斯〈都是weather你〉4.派偉俊、李浩瑋〈I Hate Myself Sometimes〉5.承桓〈總會有人 (男版)〉1.周杰倫2.Taylor Swift3.SEVENTEEN4.(G)I-DLE5.NewJeans6.aespa7.理想混蛋8.V9.林俊傑10.LE SSERAFIM1.SEVENTEEN2.(G)I-DLE3.NewJeans4.aespa5.理想混蛋6.LE SSERAFIM7.告五人8.YOASOBI9.五月天10.BTS 防彈少年團1.V〈Love Me Again〉2.理想混蛋〈離開的一路上〉3.ILLIT〈Magnetic〉4.V〈FRI(END)S〉5.Jin〈The Astronaut〉6.Jung Kook〈Seven (feat. Latto) 〉7.Jimin〈Who〉8.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉9.承桓〈我會等〉10.Taylor Swift〈Cruel Summer〉1.Jung Kook《GOLDEN》2.SEVENTEEN《SEVENTEEN BEST ALBUM '17 IS RIGHT HERE'》3.Taylor Swift《THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY》4.(G)I-DLE《2》5.aespa《Armageddon - The 1st Album》6.Jimin《MUSE》7.理想混蛋《半熟理想》8.周杰倫《11月的蕭邦》9.Taylor Swift《Lover》10.高爾宣《#osnrap》1.周杰倫2.理想混蛋3.周興哲4.告五人5.五月天6.高爾宣7.派偉俊8.蔡依林9.張惠妹10.蘇打綠1.理想混蛋2.告五人3.五月天4.蘇打綠5.茄子蛋6.玖壹壹7.動力火車8.美秀集團9.草東沒有派對10.麋先生1.理想混蛋〈離開的一路上〉2.理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉3.派偉俊〈I Hate Myself Sometimes〉4.邱軍〈運轉人生〉5.周杰倫〈擱淺〉6.JOYCE 就以斯〈都是 weather 你〉7.派偉俊〈3am - Demo Ver. 〉8.韋禮安〈如果可以〉9.高爾宣〈Without You〉10.顏人中〈有些〉Spotify 提醒,只能使用手機觀看Spotify年度回顧,記得APP要記得更新到最新版本,就可以看到2024 Spotify 年度回顧功能。完整兩方法一次看:方法一:首頁上方圓框開啟Spotify APP,在主頁的最上面或中間板塊顯示「年度總回顧」,點選「你的年度總回顧」,就可以看到完整內容。方法二:搜尋年度總回顧在Spotify APP上搜尋「年度總回顧」5個字,再點選「你的年度總回顧」就可以看到完整內容。