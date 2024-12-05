#Spotify Wrapped！2024進入尾聲，Spotify 年度回顧今（5）上線，同時公布「2024全球收聽次數最多華語流行歌手」、「2024全球收聽次數最多華語流行歌曲」等熱門排行榜。《NOWnews》整理Spotify 熱門榜單、怎麼查看年度回顧等重點速懂。
🟡 2024全球收聽次數最多華語流行歌手
1.周杰倫
2.林俊傑
3.陳奕迅
4.周興哲
5.鄧紫棋
6.五月天
7.張學友
8.張哲瀚
9.任然
10.告五人
🟡 2024全球收聽次數最多華語流行歌曲
1.承桓〈我會等〉
2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
3.盧盧快閉嘴〈字字句句〉
4.理想混蛋〈離開的一路上〉
5.周杰倫〈擱淺〉
6.韋禮安〈如果可以〉
7.周杰倫〈晴天〉
8.承桓〈總會有人 (男版)〉
9.永彬、effie〈No Reason〉
10.周杰倫、五月天 阿信〈說好不哭〉
🟡 最 Hit 華語榜歌單最多串流收聽次數歌曲
1.理想混蛋〈離開的一路上〉
2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
3.JOYCE 就以斯〈都是weather你〉
4.派偉俊、李浩瑋〈I Hate Myself Sometimes〉
5.承桓〈總會有人 (男版)〉
🟡 台灣最多串流收聽次數歌手
1.周杰倫
2.Taylor Swift
3.SEVENTEEN
4.(G)I-DLE
5.NewJeans
6.aespa
7.理想混蛋
8.V
9.林俊傑
10.LE SSERAFIM
🟡 台灣最多串流收聽次數團體
1.SEVENTEEN
2.(G)I-DLE
3.NewJeans
4.aespa
5.理想混蛋
6.LE SSERAFIM
7.告五人
8.YOASOBI
9.五月天
10.BTS 防彈少年團
🟡 台灣最多串流收聽次數歌曲
1.V〈Love Me Again〉
2.理想混蛋〈離開的一路上〉
3.ILLIT〈Magnetic〉
4.V〈FRI(END)S〉
5.Jin〈The Astronaut〉
6.Jung Kook〈Seven (feat. Latto) 〉
7.Jimin〈Who〉
8.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
9.承桓〈我會等〉
10.Taylor Swift〈Cruel Summer〉
🟡 台灣最多串流收聽次數專輯
1.Jung Kook《GOLDEN》
2.SEVENTEEN《SEVENTEEN BEST ALBUM '17 IS RIGHT HERE'》
3.Taylor Swift《THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY》
4.(G)I-DLE《2》
5.aespa《Armageddon - The 1st Album》
6.Jimin《MUSE》
7.理想混蛋《半熟理想》
8.周杰倫《11月的蕭邦》
9.Taylor Swift《Lover》
10.高爾宣《#osnrap》
🟡 台臺灣最多串流收聽次數在地歌手
1.周杰倫
2.理想混蛋
3.周興哲
4.告五人
5.五月天
6.高爾宣
7.派偉俊
8.蔡依林
9.張惠妹
10.蘇打綠
🟡 台灣最多串流收聽次數在地團體
1.理想混蛋
2.告五人
3.五月天
4.蘇打綠
5.茄子蛋
6.玖壹壹
7.動力火車
8.美秀集團
9.草東沒有派對
10.麋先生
🟡 台灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲
1.理想混蛋〈離開的一路上〉
2.理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉
3.派偉俊〈I Hate Myself Sometimes〉
4.邱軍〈運轉人生〉
5.周杰倫〈擱淺〉
6.JOYCE 就以斯〈都是 weather 你〉
7.派偉俊〈3am - Demo Ver. 〉
8.韋禮安〈如果可以〉
9.高爾宣〈Without You〉
10.顏人中〈有些〉
🟡 2024 Spotify 個人年度回顧怎麼看？
Spotify 提醒，只能使用手機觀看Spotify年度回顧，記得APP要記得更新到最新版本，就可以看到2024 Spotify 年度回顧功能。完整兩方法一次看：
方法一：首頁上方圓框
開啟Spotify APP，在主頁的最上面或中間板塊顯示「年度總回顧」，點選「你的年度總回顧」，就可以看到完整內容。
方法二：搜尋年度總回顧
在Spotify APP上搜尋「年度總回顧」5個字，再點選「你的年度總回顧」就可以看到完整內容。
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1.周杰倫
2.林俊傑
3.陳奕迅
4.周興哲
5.鄧紫棋
6.五月天
7.張學友
8.張哲瀚
9.任然
10.告五人
🟡 2024全球收聽次數最多華語流行歌曲
1.承桓〈我會等〉
2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
3.盧盧快閉嘴〈字字句句〉
4.理想混蛋〈離開的一路上〉
5.周杰倫〈擱淺〉
6.韋禮安〈如果可以〉
7.周杰倫〈晴天〉
8.承桓〈總會有人 (男版)〉
9.永彬、effie〈No Reason〉
10.周杰倫、五月天 阿信〈說好不哭〉
🟡 最 Hit 華語榜歌單最多串流收聽次數歌曲
1.理想混蛋〈離開的一路上〉
2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
3.JOYCE 就以斯〈都是weather你〉
4.派偉俊、李浩瑋〈I Hate Myself Sometimes〉
5.承桓〈總會有人 (男版)〉
🟡 台灣最多串流收聽次數歌手
1.周杰倫
2.Taylor Swift
3.SEVENTEEN
4.(G)I-DLE
5.NewJeans
6.aespa
7.理想混蛋
8.V
9.林俊傑
10.LE SSERAFIM
🟡 台灣最多串流收聽次數團體
1.SEVENTEEN
2.(G)I-DLE
3.NewJeans
4.aespa
5.理想混蛋
6.LE SSERAFIM
7.告五人
8.YOASOBI
9.五月天
10.BTS 防彈少年團
🟡 台灣最多串流收聽次數歌曲
1.V〈Love Me Again〉
2.理想混蛋〈離開的一路上〉
3.ILLIT〈Magnetic〉
4.V〈FRI(END)S〉
5.Jin〈The Astronaut〉
6.Jung Kook〈Seven (feat. Latto) 〉
7.Jimin〈Who〉
8.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉
9.承桓〈我會等〉
10.Taylor Swift〈Cruel Summer〉
🟡 台灣最多串流收聽次數專輯
1.Jung Kook《GOLDEN》
2.SEVENTEEN《SEVENTEEN BEST ALBUM '17 IS RIGHT HERE'》
3.Taylor Swift《THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY》
4.(G)I-DLE《2》
5.aespa《Armageddon - The 1st Album》
6.Jimin《MUSE》
7.理想混蛋《半熟理想》
8.周杰倫《11月的蕭邦》
9.Taylor Swift《Lover》
10.高爾宣《#osnrap》
🟡 台臺灣最多串流收聽次數在地歌手
1.周杰倫
2.理想混蛋
3.周興哲
4.告五人
5.五月天
6.高爾宣
7.派偉俊
8.蔡依林
9.張惠妹
10.蘇打綠
🟡 台灣最多串流收聽次數在地團體
1.理想混蛋
2.告五人
3.五月天
4.蘇打綠
5.茄子蛋
6.玖壹壹
7.動力火車
8.美秀集團
9.草東沒有派對
10.麋先生
🟡 台灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲
1.理想混蛋〈離開的一路上〉
2.理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉
3.派偉俊〈I Hate Myself Sometimes〉
4.邱軍〈運轉人生〉
5.周杰倫〈擱淺〉
6.JOYCE 就以斯〈都是 weather 你〉
7.派偉俊〈3am - Demo Ver. 〉
8.韋禮安〈如果可以〉
9.高爾宣〈Without You〉
10.顏人中〈有些〉
🟡 2024 Spotify 個人年度回顧怎麼看？
Spotify 提醒，只能使用手機觀看Spotify年度回顧，記得APP要記得更新到最新版本，就可以看到2024 Spotify 年度回顧功能。完整兩方法一次看：
方法一：首頁上方圓框
開啟Spotify APP，在主頁的最上面或中間板塊顯示「年度總回顧」，點選「你的年度總回顧」，就可以看到完整內容。
方法二：搜尋年度總回顧
在Spotify APP上搜尋「年度總回顧」5個字，再點選「你的年度總回顧」就可以看到完整內容。