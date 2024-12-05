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▲SANDARA PARK將獻出個人台灣跨年首秀，也很期待到高雄吃喝玩樂。（圖／ABYSS Company提供）

2024尾聲將近，高雄市政府今（5）日公布，K-POP傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK（DARA）將登上高雄夢時代跨年舞台'，這不僅是她個人在台灣的跨年首秀，更是高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出，也是2NE1明年演唱會之前，搶先看到她的舞台，此外，晚會由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首度攜手主持，三位主持人各有所長，將帶領觀眾走入這場精彩絕倫的跨年盛宴。2NE1預計明（2025）年2月唱進台灣，也是睽違8年再訪台，這次高雄跨年讓粉絲「搶先開箱」，邀請成員之一、IG超過千萬粉絲追蹤的SANDARA PARK到跨年呈現精彩的舞台表演。對此，她很興奮地說：「能夠參與高雄的跨年活動，我感到非常期待！這是我第一次和高雄的朋友們一起迎接新的一年，歡迎全球Black Jack（粉絲名）都到高雄，和我一起感受熱情與音樂的力量！」心繫台灣美食的SANDARA PARK，過去曾在IG曬出大啖麻辣鍋的照片，儘管高雄冬季溫暖，她還是超想念美味的火鍋、小籠包及珍珠奶茶，也迫不及待逛逛在地夜市、吃小吃，歡迎大家推薦她高雄必吃美食和必玩景點。首度造訪高雄，SANDARA PARK對於港都知名美景相當期待，她表示：「聽說高雄亞洲新灣區的夜景超級漂亮！這次開唱的地點離港灣也很近，倒數後還會施放美麗的煙火，想到能夠陪伴所有的Black Jack一起在高雄迎新年，真的很開心！」高雄跨年晚會主持陣容堅強，由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首次攜手合作，新鮮有趣的組合讓人眼睛一亮。此外除了SANDARA PARK之外，這次演出嘉賓還有徐佳瑩、盧廣仲獨家獻唱，加上告五人、麋先生、滅火器、U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等人接力開唱，陣容相當精彩。