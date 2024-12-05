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居富開發今（5）日舉辦楠梓藍田中段開工動土典禮，此案位於高大特區，將興建15層雙棟建築，規劃2-4房產品，總銷約20億元，預定明年農曆春節之後進場預售，每坪開價坪將從5字頭起跳，主攻自住時代楠梓最頂規居住標準。居富開發總經理黃証彥指出，藍田中段案位於台積電楠梓廠區與橋頭科學園區約15分鐘的高雄大學特區，與近期計劃改造成高雄最大鹽山主題遊戲塔的兒童公園為鄰，並緊臨已動土的雙語藍田國小。除了近台積電廠區，隨著新台17線預計115年底完工，居民可快速抵達三鐵共構的左營高鐵站與左營高鐵科技之心計畫、美術館特區。黃証彥表示，該區域內有家樂福賣場、藍田公園、高雄大學等優勢，科技人口結合大型公園與國際雙語小學，連結重大交通建設效應，持續吸引自住型科技新貴客層進場，菁英人口紅利帶動商圈蓬勃成長，房價帶將隨著拉高，此區已是房價過4字頭的輕豪宅熱門區。居富開發「藍田中段案」位於楠梓區大學7街和大學32街口，基地面積約910坪，計劃建設地上15層、地下3層，住家129戶、住宅坪數為26至53坪，2-4房純淨0店面。立永國際總經理朱建雄指出，此區域目前的大樓住宅行情，平均每坪價格介於38到40萬元之間，近期有的建案已有4字頭的成交價。全案規劃2-4房產品，總價在1千多萬至3千萬元之間，鎖定自住型科技新貴，預定明年農曆春節之後進場預售，每坪開價坪將從5字頭起跳。