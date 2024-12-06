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▲北加州7.0大地震，鄰近的芬岱爾市居民形容有如坐大怒神，雜貨店商品砸了一地。（圖／Ferndale Family Farms 臉書）

▲1990至2023年之間，全球規模7以上地震，每年平均有15.147個，今年截至12月5日止，共發生9次規模7以上地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲2024年全球規模7以上地震列表。（圖／USGS網站）

美國北加州海域台灣時間今（6）晨2時44分發生規模7.0大地震，芬岱爾（Ferndale）市民超有感，當地一度發布海嘯警報。外媒報導，當地7旬雜貨店店員指這是他搬到此處53年來遇過的最大地震；還有人形容當下好像「坐大怒神」般驚恐。台灣地震專家郭鎧紋指出，今年全球已經發生9起「規模7以上」強震，其中就包含花蓮0403規模7.4地震。根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，地震深度僅0.6公里。超過130萬人有感。當局一度對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，470萬人處警報範圍內，不過目前警報已經解除。美國地質調查局地震科學中心主任克莉絲汀．古萊特受訪指出，這次地震發生的太平洋海底區域是三大板塊的複雜交會點，構造斷裂幾乎是完全水平的，兩個斷層已經滑過彼此，這種地震為「走滑」狀況，不太可能引發大海嘯。台灣地震專家郭鎧紋進一步說明，此次地震發生在門多西諾三重交界處，也就是太平洋板塊、北美板塊、戈爾達板塊交會點，該地區構造活動活躍，交界處是地震頻繁、海底擴張活躍的地區，它也是門多西諾斷層帶的位置。郭鎧紋指出，根據統計，1990至2023年之間，每年全球規模7以上地震平均有15.147個，而2024年截至12月5日，發生9個規模7以上的地震，就數量而言仍在平均值內。◾12月5日 美國加州門多西諾角近海規模7地震◾8月17日 俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克以東102公里規模7地震◾8月8日 日本宮崎縣日向灘規模7.1地震◾7月19日 智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬規模7.4地震◾7月11日 菲律賓森格規模7.1地震◾6月28日 秘魯阿蒂基帕西西南10公里規模7.2地震◾4月3日 台灣花蓮市以南15公里規模7.4地震◾1月23日 新疆烏什規模7地震◾1月1日 日本能登半島規模7.5地震