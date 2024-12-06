加州7.0地震只是前菜？郭鎧紋示警「不對勁」：2025小心規模8強震

美國加州北部芬岱爾（Ferndale）地區外海，台灣時間今（6）晨2時44分發生規模7.0大地震，當地居民形容好像「搭大怒神」般驚恐。台灣地震專家郭鎧紋分析，全球平均460天會出現一個規模8地震，但至今已超過一千多天沒有發生，加上今年全球規模7以上地震低於平均值，提醒「明年規模7以上地震可能會增加、全世界可能會出現規模8地震」。
相關新聞：北加州Ferndale大地震！全球今年已9起「規模7以上」 郭鎧紋示警
根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，地震深度僅0.6公里。超過130萬人有感。當局一度對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，470萬人被列在警報範圍內，不過目前警報已經解除。
郭鎧紋指出，根據統計，1990至2023年之間，每年全球規模7以上地震平均有15.147個，而2024年截至12月5日，發生9個規模7以上的地震，就數量來看，遠遠低於平均值。
再看規模8以上地震，郭鎧紋表示，從1900年至2024年，全球共發生98起規模8以上地震，「但從2021年到現在，差不多一千多天都沒有規模8地震」。郭鎧紋說明，以全球觀點來看，這一千多天算是平靜期，但台灣人可能會覺得「2022到2024地震很頻繁」。
郭鎧紋解釋，這是因為，以今年規模7以上地震來看，日本就發生2起、台灣1起，還有菲律賓，顯示「沿著菲律賓海板塊周邊，規模7地震蠻多」，才會讓台灣人有地牛頻頻翻身之感。
展望2025年，因全球規模7以上地震，每年平均發生15.147次，今年截至12月5日共發生9起規模7以上地震。郭鎧紋示警，「明年規模7以上地震可能會增加，會往平均數靠近」。另外，也因全球規模8地震已隔一千多天沒發生，是平均間隔460天的2~3倍之多，「明（2025）年全世界可能會出現規模8地震」，提醒大家多注意。
🟡全球2024規模7以上地震
◾12月5日 美國加州門多西諾近海規模7地震
◾8月17日 俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克以東102公里規模7地震
◾8月8日 日本宮崎縣日向灘規模7.1地震
◾7月19日 智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬規模7.4地震
◾7月11日 菲律賓森格規模7.1地震
◾6月28日 秘魯阿蒂基帕西西南10公里規模7.2地震
◾4月3日 台灣花蓮市以南15公里規模7.4地震
◾1月23日 新疆烏什規模7地震
◾1月1日 日本能登半島規模7.5地震
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，地震深度僅0.6公里。超過130萬人有感。當局一度對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，470萬人被列在警報範圍內，不過目前警報已經解除。
郭鎧紋指出，根據統計，1990至2023年之間，每年全球規模7以上地震平均有15.147個，而2024年截至12月5日，發生9個規模7以上的地震，就數量來看，遠遠低於平均值。
再看規模8以上地震，郭鎧紋表示，從1900年至2024年，全球共發生98起規模8以上地震，「但從2021年到現在，差不多一千多天都沒有規模8地震」。郭鎧紋說明，以全球觀點來看，這一千多天算是平靜期，但台灣人可能會覺得「2022到2024地震很頻繁」。
郭鎧紋解釋，這是因為，以今年規模7以上地震來看，日本就發生2起、台灣1起，還有菲律賓，顯示「沿著菲律賓海板塊周邊，規模7地震蠻多」，才會讓台灣人有地牛頻頻翻身之感。
展望2025年，因全球規模7以上地震，每年平均發生15.147次，今年截至12月5日共發生9起規模7以上地震。郭鎧紋示警，「明年規模7以上地震可能會增加，會往平均數靠近」。另外，也因全球規模8地震已隔一千多天沒發生，是平均間隔460天的2~3倍之多，「明（2025）年全世界可能會出現規模8地震」，提醒大家多注意。
🟡全球2024規模7以上地震
◾12月5日 美國加州門多西諾近海規模7地震
◾8月17日 俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克以東102公里規模7地震
◾8月8日 日本宮崎縣日向灘規模7.1地震
◾7月19日 智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬規模7.4地震
◾7月11日 菲律賓森格規模7.1地震
◾6月28日 秘魯阿蒂基帕西西南10公里規模7.2地震
◾4月3日 台灣花蓮市以南15公里規模7.4地震
◾1月23日 新疆烏什規模7地震
◾1月1日 日本能登半島規模7.5地震