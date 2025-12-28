這種板塊內部型地震，應該就是一次主震，後續再發生大量餘震的機率不高

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，地震深度約72.8公里，釋放能量相當於16顆廣島原子彈，全台都能感受到明顯搖晃，許多民眾都在睡夢中被驚醒，民眾關心後續是否還有大規模餘震？中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤認為，對於此次強震成因，李錫堤指出，這起地震屬於「板塊內部型地震」，也就是發生在同一板塊內部，而非板塊交界處的錯動。這類地震震源較深，材質相對均勻，「一次就錯動，不會像淺緣地震那樣。比較乾脆，李錫堤進一步分析，板塊內部型地震的特性包括震波高頻含量高、傳播範圍廣，但因震源深，地表震度未必特別集中。他舉例指出，，因為盆地效應較難被高頻震波放大。在餘震方面，李錫堤表示，從過去歷史經驗來看，深層的板塊內部型地震「餘震相對較少」，多半可視為單一主震事件，與淺層、板塊邊界型地震常伴隨頻繁餘震的情況不同，「不是說完全沒有餘震，但數量通常不多。」他也認為這次有點像，屬於深層地震，與此次宜蘭外海地震在性質上有相似之處。宜蘭縣政府呼籲，民眾務必保持警覺，留意後續地震資訊，若發現房屋結構受損、瓦斯外洩或電線掉落等情況，應立即遠離並撥打119通報，以利救援單位即時處置。宜蘭縣政府表示，目前災情仍在查證中，已責成相關單位加強巡查與應變，並提醒民眾留意餘震、避免進入疑似受損建築物。