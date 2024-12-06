《加州大地震》電影恐成真？專家揭曾釀日本2萬人死　台灣也難逃

巨石強森主演的災難片《加州大地震》，描述聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）崩塌後，在加州引發規模9.6大地震。而台灣時間今（6）晨2時44分，加州發生規模7.0大地震，地震專家指震央位在戈爾達板塊、太平洋和北美三個板塊交會點，在300多年前曾發生大地震引發大海嘯，造成日本2萬人死亡。如今全球規模8.0以上地震周期已到，「萬一加州發生大地震，有機會影響台灣和日本」，要提高警覺。
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根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，加州這起規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，地震深度僅0.6公里。台灣地震專家郭鎧紋說明，這次加州規模7.0地震所釋放的能量，相當於16顆原子彈，而破裂的面積相當彰化縣大小（1074.3960平方公里）。
郭鎧紋進一步說明，加州7.0地震發生在門多西諾三重交界（Mendocino triple junction）處，也就是太平洋板塊、北美板塊及戈爾達板塊交會點，是地震頻繁、海底擴張活躍區。
值得注意的是，震央東北方是卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）、東南方是聖安地列斯斷層（San Andreas Fault），也是電影《加州大地震》設定的災難禍首。不過，這次郭鎧紋卻認為，卡斯卡迪亞隱沒帶和門多西諾破裂帶（Mendocino Fracture Zone）比聖安地列斯斷層更加危險。
台大地質系名譽教授陳文山直言：「這兩個斷層發生規模8地震的周期已經到了。」他指出，卡斯卡迪亞隱沒帶300多年前發生大地震引起的大海嘯，造成日本2萬人死亡，認為這次加州大地震發生後，有5%機會會發生更大規模地震，「萬一發生大地震，有機會影響台灣和日本」。
🟡 卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）
郭鎧紋進一步說明，該場歷史災難是發生在1700年的卡斯卡迪亞地震，是矩陣規模為8.7到9.2的大型逆衝區地震（Megathrust earthquake），源於太平洋下的胡安·德富卡板塊（Juan De Fuca Plate）沿著太平洋西北地區海岸伸展所引發，地震造成1000公里長的斷層、平均落差約20公尺，也引發襲擊日本沿海的巨大海嘯。
🟡 聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）
聖安地列斯斷層約1300公里長，位於太平洋板塊和北美洲板塊交界處的錯動性板塊，橫跨美國加州西部、南部及墨西哥下加利福尼亞州北部和東部，是美國最惡名昭彰的斷層，也是地球地層活動最頻繁的區域之一，最近一次的重大地震紀錄是1906年，造成至少3000人在地震及隨後的火災中喪命。矩震級估計為7.8級。
🟡 門多西諾破裂帶（Mendocino Fracture Zone）
門多西諾破裂帶則是斷層帶和轉換邊界，長度超過 4000 公里，始於加州北部門多西諾角海岸，從聖安地列斯斷層和卡斯卡迪亞隱沒帶的三重交界處，向西延伸至戈爾達海嶺的南端。
斷層段劃分了向西北移動的太平洋板塊和東移的戈爾達板塊之間的邊界。戈爾達板塊在門多西諾角近海的北美洲板塊下方隱沒。門多西諾斷層與隱沒帶海底海溝相交的地方，也與聖安德烈亞斯斷層相交。這種地震活躍的交叉點稱為三重交叉點，特別是門多西諾三重交叉點。
郭鎧紋總結說明，目前餘震分布集中於門多西諾破裂帶，要注意卡斯卡迪亞隱沒帶與聖安地列斯斷層的地震活動是否有異常。
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根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，加州這起規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，地震深度僅0.6公里。台灣地震專家郭鎧紋說明，這次加州規模7.0地震所釋放的能量，相當於16顆原子彈，而破裂的面積相當彰化縣大小（1074.3960平方公里）。
郭鎧紋進一步說明，加州7.0地震發生在門多西諾三重交界（Mendocino triple junction）處，也就是太平洋板塊、北美板塊及戈爾達板塊交會點，是地震頻繁、海底擴張活躍區。
值得注意的是，震央東北方是卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）、東南方是聖安地列斯斷層（San Andreas Fault），也是電影《加州大地震》設定的災難禍首。不過，這次郭鎧紋卻認為，卡斯卡迪亞隱沒帶和門多西諾破裂帶（Mendocino Fracture Zone）比聖安地列斯斷層更加危險。
台大地質系名譽教授陳文山直言：「這兩個斷層發生規模8地震的周期已經到了。」他指出，卡斯卡迪亞隱沒帶300多年前發生大地震引起的大海嘯，造成日本2萬人死亡，認為這次加州大地震發生後，有5%機會會發生更大規模地震，「萬一發生大地震，有機會影響台灣和日本」。
🟡 卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）
郭鎧紋進一步說明，該場歷史災難是發生在1700年的卡斯卡迪亞地震，是矩陣規模為8.7到9.2的大型逆衝區地震（Megathrust earthquake），源於太平洋下的胡安·德富卡板塊（Juan De Fuca Plate）沿著太平洋西北地區海岸伸展所引發，地震造成1000公里長的斷層、平均落差約20公尺，也引發襲擊日本沿海的巨大海嘯。
🟡 聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）
聖安地列斯斷層約1300公里長，位於太平洋板塊和北美洲板塊交界處的錯動性板塊，橫跨美國加州西部、南部及墨西哥下加利福尼亞州北部和東部，是美國最惡名昭彰的斷層，也是地球地層活動最頻繁的區域之一，最近一次的重大地震紀錄是1906年，造成至少3000人在地震及隨後的火災中喪命。矩震級估計為7.8級。
🟡 門多西諾破裂帶（Mendocino Fracture Zone）
門多西諾破裂帶則是斷層帶和轉換邊界，長度超過 4000 公里，始於加州北部門多西諾角海岸，從聖安地列斯斷層和卡斯卡迪亞隱沒帶的三重交界處，向西延伸至戈爾達海嶺的南端。
斷層段劃分了向西北移動的太平洋板塊和東移的戈爾達板塊之間的邊界。戈爾達板塊在門多西諾角近海的北美洲板塊下方隱沒。門多西諾斷層與隱沒帶海底海溝相交的地方，也與聖安德烈亞斯斷層相交。這種地震活躍的交叉點稱為三重交叉點，特別是門多西諾三重交叉點。
郭鎧紋總結說明，目前餘震分布集中於門多西諾破裂帶，要注意卡斯卡迪亞隱沒帶與聖安地列斯斷層的地震活動是否有異常。
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