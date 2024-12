我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Nana和蔡鍾碩在MV中親不停,火辣畫面流露真實愛意。(圖/1theK (원더케이)YouTube)

▲Nana(左)有全球最美臉蛋的封號,和蔡鍾碩(右)在一起完全看不出年齡差距。(圖/Nana IG)

南韓女星Nana(林珍娜)曾連續兩年蟬聯「TC Candler」全球百大美女第1名,擁有「最美臉蛋」的封號,讓她在演藝圈備受注目。近日Nana也和小6歲男模蔡鍾碩(채종석音譯)拍攝女歌手白智榮的新歌〈Indeed, It Was Love〉MV,兩人演起情侶互動超甜蜜,除了不停熱吻更有許多肢體接觸,交情似乎不一般。現在就有韓媒報導,因為兩人根本就在戀愛中,疑似已經偷偷交往1年了。女歌手白智榮的新歌〈Indeed, It Was Love〉MV找來歌手兼演員的Nana與模特兒出身的蔡鍾碩共同拍攝,兩人在MV中飾演一對熱戀中的小情侶,除了打打鬧鬧甜蜜互動外,更有火辣吻戲、床戲,兩人默契配合,呈現的效果非常完美。事後Nana和蔡鍾碩也各自在IG貼出多個MV片段和花絮,不仔細看還以為是小情侶放閃。隨後就有韓媒爆料稱,Nana與蔡鍾碩確實是戀人關係,兩人疑似已經交往1年了,今年6月還一起前往峇厘島度假,等於MV中展現的根本不是演技而是真實愛意。目前Nana經紀公司Sublime回應,戀愛屬藝人私生活範疇,難以確認,所以不多做回答;蔡鍾碩的經紀公司同樣打模糊仗,但兩方都不否認的態度,被粉絲視為就是「默認」。事實上,外型凍齡的Nana今年已經33歲了,蔡鍾碩目前則是27歲,這段郎才女貌的姐弟戀有不少粉絲看好。而Nana過去曾是韓國女團After School及子團體Orange Caramel的成員,今年8月才離開經紀公司Pledis娛樂及所屬組合,轉為演員持續在演藝圈活動。她主演的Netflix韓國影集《假面女郎》去年播出也有不小討論度。