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▲▼Nana和蔡鍾碩在MV中親不停，火辣畫面流露真實愛意。（圖／1theK (원더케이)YouTube）

▲Nana（左）有全球最美臉蛋的封號，和蔡鍾碩（右）在一起完全看不出年齡差距。（圖／Nana IG）

南韓女星Nana（林珍娜）曾連續兩年蟬聯「TC Candler」全球百大美女第1名，擁有「最美臉蛋」的封號，讓她在演藝圈備受注目。近日Nana也和小6歲男模蔡鍾碩（채종석音譯）拍攝女歌手白智榮的新歌〈Indeed, It Was Love〉MV，兩人演起情侶互動超甜蜜，除了不停熱吻更有許多肢體接觸，交情似乎不一般。現在就有韓媒報導，因為兩人根本就在戀愛中，疑似已經偷偷交往1年了。女歌手白智榮的新歌〈Indeed, It Was Love〉MV找來歌手兼演員的Nana與模特兒出身的蔡鍾碩共同拍攝，兩人在MV中飾演一對熱戀中的小情侶，除了打打鬧鬧甜蜜互動外，更有火辣吻戲、床戲，兩人默契配合，呈現的效果非常完美。事後Nana和蔡鍾碩也各自在IG貼出多個MV片段和花絮，不仔細看還以為是小情侶放閃。隨後就有韓媒爆料稱，Nana與蔡鍾碩確實是戀人關係，兩人疑似已經交往1年了，今年6月還一起前往峇厘島度假，等於MV中展現的根本不是演技而是真實愛意。目前Nana經紀公司Sublime回應，戀愛屬藝人私生活範疇，難以確認，所以不多做回答；蔡鍾碩的經紀公司同樣打模糊仗，但兩方都不否認的態度，被粉絲視為就是「默認」。事實上，外型凍齡的Nana今年已經33歲了，蔡鍾碩目前則是27歲，這段郎才女貌的姐弟戀有不少粉絲看好。而Nana過去曾是韓國女團After School及子團體Orange Caramel的成員，今年8月才離開經紀公司Pledis娛樂及所屬組合，轉為演員持續在演藝圈活動。她主演的Netflix韓國影集《假面女郎》去年播出也有不小討論度。