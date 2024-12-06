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▲鄧麗君把瓊瑤電影的插曲唱得比主題曲還紅，可是沒唱過瓊瑤影片的主題曲。（圖／鄧麗君臉書）

▲崔苔菁的〈愛神〉是個人經典代表名曲，也是瓊瑤電影《風鈴風鈴》的插曲。（圖／摘自佳佳唱片）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

在華人影視界最有影響力的女作家瓊瑤離世，由她小說改編的電視劇曾讓高勝美、李翊君、動力火車等成為觀眾心目中的「瓊瑤主題曲經典演唱者」，但瓊瑤早在電影時期就讓好幾位天后的歌聲深入人心，尤其鳳飛飛與鄧麗君更被認為是兩大代表。可是大家其實都誤會，鄧麗君演唱的都是片中的插曲，主題曲另有其他人主唱，鳳飛飛才是插曲與主題曲都包辦。雖然鄧麗君演唱的插曲比其他人唱的主題曲更受歡迎，鳳飛飛才是真正因瓊瑤影片事業達到巔峰，有趣的是，瓊瑤本來還真的想找鄧麗君。在1970年代後半期，有兩組著名的賣座電影鐵三角，一是主打男性的邵氏武俠片之「楚原＋古龍＋狄龍」，另一就是女性最著迷的「瓊瑤＋左宏元＋鳳飛飛」，從瓊瑤組「巨星」影業的創業之作《我是一片雲》開始，這鐵三角幾乎每一次聯手出擊都無往不利。左宏元曾經在節目訪談中提到，瓊瑤最早還是希望唱腔優美典雅的鄧麗君來演唱自己影片的主題曲，左宏元卻向她建議，應該要有些改變，力薦鳳飛飛，認為她的聲音瓊瑤一定會喜歡，於是瓊瑤姑且一試，親自到錄音室聽鳳飛飛演唱，最後完成讓彼此都滿意的成品。等到《我是一片雲》在春節檔上映後造成轟動，不只電影大受歡迎，連原聲帶都創下極佳銷量，不僅同名主題曲大紅，林青霞與秦祥林在片中談情時的插曲〈松林的低語〉也很熱門，鳳飛飛事業攀上新的高峰。瓊瑤接下來《奔向彩虹》、《月朦朧鳥朦朧》、《一顆紅豆》等片都繼續找鳳飛飛主唱，同樣是片子熱賣、歌曲大紅，彼此雙贏。有趣的是，鳳飛飛和鄧麗君有陣子同屬歌林唱片，歌林也曾安排鄧麗君翻唱了《奔向彩虹》的片頭曲〈追隨彩虹〉，讓她算是唱到了瓊瑤自己拍攝的電影主題曲，可是影片中仍是原唱鳳飛飛的版本。一般會有印象「鄧麗君唱過不少瓊瑤影片主題曲」，其實是因為她演唱的插曲太紅、人氣超越主題曲，才造成這美麗的誤會。瓊瑤自組的「巨星」影業所出品的電影，從來沒能由鄧麗君演唱片中歌曲，鄧麗君是在更早由李行執導的瓊瑤小說改編影片中負責演唱插曲，主題曲大都有別的歌星主唱。像是甄珍、鄧光榮主演的《彩雲飛》，就有由尤雅主唱的同名主題曲，然而至今這首歌已經比較少人有印象，反而是鄧麗君的兩首插曲〈千言萬語〉、〈我怎能離開你〉到現在還讓人耳熟能詳，連王菲都在演唱會上唱過這首歌，這也是左宏元的作品。在甄珍、鄧光榮再攜手的瓊瑤片《海鷗飛處》中，鄧麗君的〈你愛哪一朵〉也只是插曲，影片同名主題曲是吳秀珠演唱。由於鄧麗君演唱的歌曲在瓊瑤影片中只是作為插曲，1970年代另有其他紅星演唱的瓊瑤片主題曲比她還多，就像〈彩雲飛〉的主唱尤雅，也是另一首瓊瑤電影主題曲〈心有千千結〉的主唱，這首歌的反應熱烈，猶在〈彩雲飛〉之上。而性感、動感的「崔姬」崔苔菁，也曾經唱過瓊瑤影片《翦翦風》、《浪花》的主題曲，她最知名的代表作之ㄧ〈愛神〉，其實也是瓊瑤電影插曲，出現在林鳳嬌與秦漢在《風鈴風鈴》大學舞會的一幕。雖然李行執導的《風鈴風鈴》，碰上瓊瑤自己拍攝的《奔向彩虹》，賣座大戰上落敗，但〈愛神〉卻到現在還是極受歡迎，很多人能夠唱上兩句「在哪裡，在哪裡，不要隱藏你自己...」。瓊瑤喜歡延續之前的勝利公式，和鳳飛飛雖然一連合作了好幾部片，卻也有一部林青霞與秦漢主演的《彩霞滿天》，鳳飛飛當時為了自己擔任女主角的第一部電影《春寒》要出原聲帶，暫時沒辦法為瓊瑤效力，因此歌林安排了旗下另一位實力派大牌「蕃茄姑娘」蕭孋珠來演唱主題曲，而蕭孋珠其實正是〈一簾幽夢〉的原唱，這是闊別數年再次演唱瓊瑤電影的主題曲。但到了下一部片《金盞花》，瓊瑤又再找回鳳飛飛。最有一絲的現象，是瓊瑤影片主題曲演唱人，似乎會隨著主打女主角的改變也隨之換人，甄珍時期是尤雅、鄧麗君、吳秀珠，到了瓊瑤自己拍片、力捧林青霞的時期，就是固定鳳飛飛，而林青霞淡出瓊瑤影片，改由呂秀齡接棒，當年正是「校園民歌」盛行的時代，瓊瑤主題曲演唱者也變得更年輕，找來清新、有學生氣息的李碧華，她和羅吉鎮一起主唱的《夢的衣裳》插曲〈神話〉紅極一時，不少人以為是民歌，其實也是左宏元和瓊瑤合作的歌曲。【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎