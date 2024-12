我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中山美穗前夫為辻仁成,是日本知名的作家、音樂家。(圖/翻攝X)

日本女演員、歌手中山美穗,因為演出經典日本電影《情書》讓她在日本家喻戶曉,也在台灣知名度大開,今(6)日卻驚傳在東京澀谷區的家中的浴室內被發現已身故。中山美穗的前夫為辻仁成,在日本知名度不亞於中山美穗,是作家、音樂家、電影導演,其暢銷小說《再見,總有一天》還曾被韓國導演翻拍成電影,女主角還請來中山美穗,在電影中不僅演技精湛還大膽挑戰全裸床戲。中山美穗前夫為辻仁成,是日本知名的作家、音樂家、電影導演,暢銷書包含《旅人之木》、《海峽之光》、《白佛》、《五女夏音》、《冷靜與熱情之間》、《再見,總有一天》等作品。中山美穗與辻仁成於2002年結婚,2004年生有一子,兩人婚後感情甜蜜,還曾於2011年在YouTube影音分享歌曲影片,是由中山美穗填詞,辻仁成譜曲,名稱是《I am with you (とおくはなれてても)》,目的是希望能溫暖311大地震後受災者的心。此外,更曾「間接」合作過一部電影。辻仁成的暢銷小說《再見,總有一天》描述一對各有伴侶卻在泰國一見鐘情的情侶之不倫戀情,不得不分手後,經歷25年兩人又再次回到泰國。該小說曾於2010年翻拍成電影,由執導《我腦海中的橡皮擦》走紅的韓國導演李宰漢擔任導演,而電影版《再見,總有一天》的女主角正是中山美穗,男主角為西島秀俊,中山美穗更在戲中大膽全裸挑戰床戲。但是2014年7月8日,中山美穗和辻仁成卻離婚,據傳原因是中山美穗不滿作家老公辻仁成後來喜愛留長髮、女性化的外表,據傳是婚變的導火線。