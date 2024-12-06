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▲中山美穗前夫為辻仁成，是日本知名的作家、音樂家。（圖／翻攝X）

日本女演員、歌手中山美穗，因為演出經典日本電影《情書》讓她在日本家喻戶曉，也在台灣知名度大開，今（6）日卻驚傳在東京澀谷區的家中的浴室內被發現已身故。中山美穗的前夫為辻仁成，在日本知名度不亞於中山美穗，是作家、音樂家、電影導演，其暢銷小說《再見，總有一天》還曾被韓國導演翻拍成電影，女主角還請來中山美穗，在電影中不僅演技精湛還大膽挑戰全裸床戲。中山美穗前夫為辻仁成，是日本知名的作家、音樂家、電影導演，暢銷書包含《旅人之木》、《海峽之光》、《白佛》、《五女夏音》、《冷靜與熱情之間》、《再見，總有一天》等作品。中山美穗與辻仁成於2002年結婚，2004年生有一子，兩人婚後感情甜蜜，還曾於2011年在YouTube影音分享歌曲影片，是由中山美穗填詞，辻仁成譜曲，名稱是《I am with you (とおくはなれてても)》，目的是希望能溫暖311大地震後受災者的心。此外，更曾「間接」合作過一部電影。辻仁成的暢銷小說《再見，總有一天》描述一對各有伴侶卻在泰國一見鐘情的情侶之不倫戀情，不得不分手後，經歷25年兩人又再次回到泰國。該小說曾於2010年翻拍成電影，由執導《我腦海中的橡皮擦》走紅的韓國導演李宰漢擔任導演，而電影版《再見，總有一天》的女主角正是中山美穗，男主角為西島秀俊，中山美穗更在戲中大膽全裸挑戰床戲。但是2014年7月8日，中山美穗和辻仁成卻離婚，據傳原因是中山美穗不滿作家老公辻仁成後來喜愛留長髮、女性化的外表，據傳是婚變的導火線。