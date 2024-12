我是廣告 請繼續往下閱讀

第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽正在火熱進行中,兩位台灣冠軍選手 B-Girl Jia Li(楊加力)和 B-Boy Jasper(吳定杰)在台灣時間今(6)日上午的最終資格賽中,分別止步於8強及16強,遺憾未能取得進入最終決賽的門票。Red Bull BC One 世界總決賽被譽為霹靂舞界的「超級盃」,今年總決賽將於巴西里約熱內盧重磅登場,吸引全球頂尖舞者共襄盛舉。三位台灣選手攜手前往霹靂舞的最高殿堂,展現台灣霹靂舞的實力與熱情。杭州亞運國手 B-Girl Jia Li(楊加力)擁有豐富的國際賽經驗,曾在去年登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台;而年僅17歲的新秀 B-Boy Jasper(吳定杰)則是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍,他在本次最終資格賽中的表現充滿激情,展現了初生之犢不畏虎的精神。全球霹靂舞迷將能透過 Red Bull TV 與 Red Bull BC One YouTube 頻道觀看「最終資格賽」與「世界總決賽」直播,台灣觀眾亦可透過愛爾達體育二台MOD CH201、Hami Video、ELTA TV的獨家轉播欣賞比賽,一同為孫振加油。Red Bull BC One 自2004年舉辦至今,