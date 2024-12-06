第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽正在火熱進行中，兩位台灣冠軍選手 B-Girl Jia Li（楊加力）和 B-Boy Jasper（吳定杰）在台灣時間今（6）日上午的最終資格賽中，分別止步於8強及16強，遺憾未能取得進入最終決賽的門票。楊加力在最終資格賽中發揮出色，距離進入世界總決賽僅差一步，最終與前4強失之交臂。
奧運國手 B-Boy Quake（孫振）將於台灣時間8日清晨4點半進行世界總決賽的首輪對戰，他將面對來自南韓的強敵 Zooty Zoot。此次世界總決賽由12位外卡選手及最終資格賽的4位晉級者組成16強，孫振作為外卡選手，再次站上這個夢想的舞台，試圖挑戰寫下台灣霹靂舞歷史的新篇章。
Red Bull BC One 世界總決賽被譽為霹靂舞界的「超級盃」，今年總決賽將於巴西里約熱內盧重磅登場，吸引全球頂尖舞者共襄盛舉。三位台灣選手攜手前往霹靂舞的最高殿堂，展現台灣霹靂舞的實力與熱情。杭州亞運國手 B-Girl Jia Li（楊加力）擁有豐富的國際賽經驗，曾在去年登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台；而年僅17歲的新秀 B-Boy Jasper（吳定杰）則是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍，他在本次最終資格賽中的表現充滿激情，展現了初生之犢不畏虎的精神。
全球霹靂舞迷將能透過 Red Bull TV 與 Red Bull BC One YouTube 頻道觀看「最終資格賽」與「世界總決賽」直播，台灣觀眾亦可透過愛爾達體育二台MOD CH201、Hami Video、ELTA TV的獨家轉播欣賞比賽，一同為孫振加油。
Red Bull BC One 自2004年舉辦至今，已成為霹靂舞界最受矚目的賽事，吸引超過上萬 B-Boy 及 B-Girl 參賽。今年的世界總決賽將匯集來自37個國家的頂尖選手，包括多位奧運國手與世界冠軍，共同展現最高水準的霹靂舞技藝。隨著比賽進入最後高潮，全球的霹靂舞迷都在期待誰將成為下一位站上巔峰的舞者。
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Red Bull BC One 世界總決賽被譽為霹靂舞界的「超級盃」，今年總決賽將於巴西里約熱內盧重磅登場，吸引全球頂尖舞者共襄盛舉。三位台灣選手攜手前往霹靂舞的最高殿堂，展現台灣霹靂舞的實力與熱情。杭州亞運國手 B-Girl Jia Li（楊加力）擁有豐富的國際賽經驗，曾在去年登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台；而年僅17歲的新秀 B-Boy Jasper（吳定杰）則是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍，他在本次最終資格賽中的表現充滿激情，展現了初生之犢不畏虎的精神。
全球霹靂舞迷將能透過 Red Bull TV 與 Red Bull BC One YouTube 頻道觀看「最終資格賽」與「世界總決賽」直播，台灣觀眾亦可透過愛爾達體育二台MOD CH201、Hami Video、ELTA TV的獨家轉播欣賞比賽，一同為孫振加油。
Red Bull BC One 自2004年舉辦至今，已成為霹靂舞界最受矚目的賽事，吸引超過上萬 B-Boy 及 B-Girl 參賽。今年的世界總決賽將匯集來自37個國家的頂尖選手，包括多位奧運國手與世界冠軍，共同展現最高水準的霹靂舞技藝。隨著比賽進入最後高潮，全球的霹靂舞迷都在期待誰將成為下一位站上巔峰的舞者。