▲NBA傳奇Larry Bird將NBA從相對小眾的運動推向全球化的舞台。(圖/美聯社/達志影像)

▲NBA傳奇Larry Bird成為綠衫軍的代名詞。(圖/美聯社/達志影像)

▲NBA傳奇Larry Bird被譽為「史上籃球智商最高的人」。(圖/美聯社/達志影像)

▲NBA傳奇Larry Bird已逐漸淡出籃球事務,但他的影響力依然深遠。(圖/美聯社/達志影像)

Larry Bird的外號包括「大鳥」(Big Bird)、「傳奇的賴瑞」(Larry Legend)以及「來自弗倫奇利克的鄉村小子」(The Hick from French Lick),這些名字充分展示了他在球場內外的影響力。Larry Bird與魔術強森(Magic Johnson)的對決,被視為80年代NBA的黃金時代縮影。他們東西兩岸的對抗——Bird的波士頓塞爾提克與強森的洛杉磯湖人,塑造了無數經典瞬間。這兩位巨星因其高超的技藝和領導能力,被稱為「黑白雙煞」(Magic vs. Bird),共同將NBA從相對小眾的運動推向全球化的舞台。Larry Bird的12年職業生涯全部效力於波士頓塞爾提克隊(1979-1992),在這段期間,他幫助球隊三次奪得NBA總冠軍(1981、1984、1986),其中兩次榮膺總決賽MVP。他連續三年(1984-1986)獲得NBA常規賽MVP,是NBA歷史上僅有的三位完成此壯舉的球員之一。作為一名小前鋒或大前鋒,Larry Bird被譽為「史上籃球智商最高的人」。他在場上的表現,不僅僅是天賦的展現,更是一種深刻理解比賽的智慧。他總能提前預判對手的行動,並用最簡潔的方式化解危機。他的語錄「我知道我要投進,對手也知道,但他們還是無法阻止」成為經典。1992年Bird因傷退役,結束了他的球員生涯。然而,他的籃球事業並未就此終止。他回到家鄉印第安納,成為溜馬隊的總教練與總管,並繼續展現其非凡的籃球智商。他在1998年帶領印第安納溜馬隊闖入NBA總決賽,並成為NBA歷史上唯一一位同時獲得年度最佳球員(MVP)、最佳教練(Coach of the Year)和最佳行政人員(Executive of the Year)的傳奇人物。Larry Bird不僅是波士頓的象徵,更是籃球歷史上的不朽標誌。在他67歲生日這一天,讓我們一起致敬這位「大鳥」,他用汗水與智慧書寫了無數傳奇,改變了籃球運動的面貌,並激勵著我們每一個人。📌NBA三分球大賽三連霸:Bird在1986年至1988年連續三年贏得NBA全明星三分球大賽,其中一次他甚至在未脫球衣的情況下提前宣布「誰是來爭第二的?」並成功奪冠。📌50-40-90俱樂部成員:Bird在1986-1987賽季加入了這一極少數球員能達成的紀錄,他在一個賽季中投籃命中率超過50%、三分球命中率超過40%、罰球命中率超過90%。📌多項數據紀錄保持者:Bird的場均24.3分、10個籃板和6.3次助攻的數據讓他成為聯盟歷史上最全能的球員之一。