我是廣告 請繼續往下閱讀

▲41歲陳妍希曬出多張與親生父親陳欽榮的合照，喊話父親「Daddy, I will always love you.」，父女倆好感情令人稱羨。（圖／翻攝自陳妍希IG）

41歲知名女星陳妍希當年以國片《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，晉升台灣一線女演員，隨後赴中國發展，演藝事業紅不讓，感情生活部分，今年頻頻與結婚8年的陳曉爆出婚變，社群上的家庭生活日常也減少曝光，而今（7）日稍早陳妍希久違更新社群，曬出多張與親生父親陳欽榮的合照，打上一句「Daddy, I will always love you.就算有一天我到了天上，我還是會一直愛您」，讓人不免關心起父女檔近況如何，《NOWnews今日新聞》致電詢問其經紀人，直至截稿前對方未讀未回。陳妍希分享一系列陳年舊照，畫面中都是她與爸爸的溫馨合照，看得出父女倆關係很好，佩雯打上一句「Daddy, I will always love you. （爸爸，我永遠愛你）就算有一天我到了天上，我還是會一直愛您」，喊話對父親的感謝與愛，雖沒有正面指出實際情況，仍讓粉絲看了十分感動，紛紛安慰她：「愛會一直在，姐你一定要好好生活。」、「節哀，爸爸無論在哪兒，都會一直愛你。」好友陳喬恩、楊丞琳也分別留言：「抱抱妳。」、「抱。」對此，《NOWnews今日新聞》記者親自致電詢問陳妍希經紀人父女倆近況，直至截稿前目前尚未接獲回應，事實上，陳妍希去年10月也喜悅發出全家替父親慶生的合照，「祝我親愛的爸爸生日快樂」，父女倆深厚親情令人稱羨。