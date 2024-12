我是廣告 請繼續往下閱讀

▲41歲陳妍希曬出多張與親生父親陳欽榮的合照,喊話父親「Daddy, I will always love you.」,父女倆好感情令人稱羨。(圖/翻攝自陳妍希IG)

41歲知名女星陳妍希當年以國片《那些年,我們一起追的女孩》一炮而紅,晉升台灣一線女演員,隨後赴中國發展,演藝事業紅不讓,感情生活部分,今年頻頻與結婚8年的陳曉爆出婚變,社群上的家庭生活日常也減少曝光,而今(7)日稍早陳妍希久違更新社群,曬出多張與親生父親陳欽榮的合照,打上一句「Daddy, I will always love you.就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您」,讓人不免關心起父女檔近況如何,《NOWnews今日新聞》致電詢問其經紀人,直至截稿前對方未讀未回。陳妍希分享一系列陳年舊照,畫面中都是她與爸爸的溫馨合照,看得出父女倆關係很好,佩雯打上一句「Daddy, I will always love you. (爸爸,我永遠愛你)就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您」,喊話對父親的感謝與愛,雖沒有正面指出實際情況,仍讓粉絲看了十分感動,紛紛安慰她:「愛會一直在,姐你一定要好好生活。」、「節哀,爸爸無論在哪兒,都會一直愛你。」好友陳喬恩、楊丞琳也分別留言:「抱抱妳。」、「抱。」對此,《NOWnews今日新聞》記者親自致電詢問陳妍希經紀人父女倆近況,直至截稿前目前尚未接獲回應,事實上,陳妍希去年10月也喜悅發出全家替父親慶生的合照,「祝我親愛的爸爸生日快樂」,父女倆深厚親情令人稱羨。