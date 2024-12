我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2PM成員祐榮、Jun.K、尼坤相隔12年再來台會粉絲。(圖/記者吳翊緁攝)

▲▼祐榮、Jun.K、尼坤在台北演唱會上,帶來許多2PM的經典歌曲。(圖/記者吳翊緁攝)

2PM已經有12年未合體來台,即使沒有玉澤演、李俊昊、黃燦盛等人,其他3人祐榮、Jun.K、尼坤(Nichkhun)等成員今(7)日仍為了HOTTEST(官方粉絲名)在TICC舉辦演唱會,除了帶來經典曲《I"ll Be Back》、《10分滿分的10分》、《Again & Again》、《Hands Up》之外,表演《I'm Your Man》時直接撕爆外套露出胸肌、腹肌,演唱《My House》前還大喊:「我邀請你們到我們的家!」相當會撩妹。祐榮、Jun.K、尼坤超過12年沒合體來台,表演完《整天想著你》後,3人開心用中文高喊:「好久不見台北!大家好我們是2PM!」並不斷表示「我好想你們」、「今天好棒」,也謝謝大家12年的長期等待,才能讓他們來到台灣表演,說完後便深深鞠躬,全場粉絲尖叫掀頂。準備演唱《My House》前,尼坤詢問:「你們想回我的家嗎?我邀請你們到我們的家!」接續飆唱《I'm Your Man》,結果唱到一半,3人展現過往的「猛獸」代名詞,開撕外套大秀胸肌、腹肌,比起祐榮、Jun.K的結實身材,尼坤模樣些許微肉,但整體畫面不影響全場氣氛,尼坤事後還笑說:「喜歡我的衣服嗎?有一點SEXY!」大家叫翻天。祐榮唱到《Party Shot》時,直接走下台跟大家近距離互動,輪到Jun.K的SOLO舞台,他則感激表示:「真的真的很想念你們!」並再次表達致意的說,沒有粉絲守護著這個位置,他們不可能來台開唱,「真的謝謝你們」。大家一一SOLO表演後,壓軸當然少不了2PM的回憶殺歌曲,《Heartbeat》、《Again & Again》、《Without U》、《I"ll Be Back》、《10分滿分的10分》、《Hands Up》等金曲通通送上,果然還是經典最對味,在場的1800位歌迷一字不漏接歌大合唱,回憶殺滿點。