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▲2PM成員祐榮、Jun.K、尼坤相隔12年再來台會粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼祐榮、Jun.K、尼坤在台北演唱會上，帶來許多2PM的經典歌曲。（圖／記者吳翊緁攝）

2PM已經有12年未合體來台，即使沒有玉澤演、李俊昊、黃燦盛等人，其他3人祐榮、Jun.K、尼坤（Nichkhun）等成員今（7）日仍為了HOTTEST（官方粉絲名）在TICC舉辦演唱會，除了帶來經典曲《I"ll Be Back》、《10分滿分的10分》、《Again & Again》、《Hands Up》之外，表演《I'm Your Man》時直接撕爆外套露出胸肌、腹肌，演唱《My House》前還大喊：「我邀請你們到我們的家！」相當會撩妹。祐榮、Jun.K、尼坤超過12年沒合體來台，表演完《整天想著你》後，3人開心用中文高喊：「好久不見台北！大家好我們是2PM！」並不斷表示「我好想你們」、「今天好棒」，也謝謝大家12年的長期等待，才能讓他們來到台灣表演，說完後便深深鞠躬，全場粉絲尖叫掀頂。準備演唱《My House》前，尼坤詢問：「你們想回我的家嗎？我邀請你們到我們的家！」接續飆唱《I'm Your Man》，結果唱到一半，3人展現過往的「猛獸」代名詞，開撕外套大秀胸肌、腹肌，比起祐榮、Jun.K的結實身材，尼坤模樣些許微肉，但整體畫面不影響全場氣氛，尼坤事後還笑說：「喜歡我的衣服嗎？有一點SEXY！」大家叫翻天。祐榮唱到《Party Shot》時，直接走下台跟大家近距離互動，輪到Jun.K的SOLO舞台，他則感激表示：「真的真的很想念你們！」並再次表達致意的說，沒有粉絲守護著這個位置，他們不可能來台開唱，「真的謝謝你們」。大家一一SOLO表演後，壓軸當然少不了2PM的回憶殺歌曲，《Heartbeat》、《Again & Again》、《Without U》、《I"ll Be Back》、《10分滿分的10分》、《Hands Up》等金曲通通送上，果然還是經典最對味，在場的1800位歌迷一字不漏接歌大合唱，回憶殺滿點。