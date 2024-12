我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時序進入12月,聖誕天后「瑪麗亞凱莉」又即將要回歸,已經有民眾在街頭上聽到〈All I Want for Christmas Is You〉又在播放了!(圖/瑪麗亞凱莉IG)

▲瑪麗亞凱莉靠〈All I Want for Christmas Is You〉打遍天下,就算不工作一年仍可賺進6千萬,相當驚人。(圖/翻攝瑪麗亞凱莉IG)

一年一度的聖誕節即將在下下週迎來,在台灣街邊上已經可以明顯感受到濃厚的聖誕節氣息,下個禮拜開始的新北耶誕城演唱會也即將到來,民眾都非常期待!不過說到聖誕節必聽的歌曲,,不僅在最近又重回音樂榜單前幾名,也讓瑪莉亞凱莉年年不工作都能賺進6千萬元,真的非常的驚人!近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「怎麼會有一首歌每年都會被挖出來聽一次?」貼文曝光後,不少8年級生心有戚戚焉表示、「一年一度聖誕媽祖婆回歸,有沒有一首新歌可以取代這首QQ。」相信大家對於這首〈All I Want for Christmas Is You〉一定不陌生,,因為每年靠近聖誕節時,這首歌就會逆襲各大音樂平台榜首位置,而每一年的萬聖節結束之後,瑪麗亞凱莉就會發布一部「IT'S TIME!!」的YouTube影片,預告自己的月份又即將要到來,,也告訴全世界所有人「瑪麗亞凱莉月又來啦」!然而這首〈All I Want for Christmas Is You〉火紅的程度可真的沒在開玩笑,根據《CNN》、《富比士》報導,,實在太厲害了!聖誕節下下週即將到來,除了〈All I Want for Christmas Is You〉,大家心目中有沒有什麼聖誕神曲呢?