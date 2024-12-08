一年一度的聖誕節即將在下下週迎來，在台灣街邊上已經可以明顯感受到濃厚的聖誕節氣息，下個禮拜開始的新北耶誕城演唱會也即將到來，民眾都非常期待！不過說到聖誕節必聽的歌曲，肯定有8年級生一聽到旋律就會害怕、瑪麗亞凱莉所演唱的〈All I Want for Christmas Is You〉，這首歌今年邁入30週年，不僅在最近又重回音樂榜單前幾名，也讓瑪莉亞凱莉年年不工作都能賺進6千萬元，真的非常的驚人！
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「那個女人又回來了.....即將再度用〈All I Want for Christmas Is You〉攻佔音樂排行榜的冠軍跟各大街頭，真的聽得好膩，有沒有8年級生跟我一樣聽到這首歌的旋律就感到害怕的？怎麼會有一首歌每年都會被挖出來聽一次？」
貼文曝光後，不少8年級生心有戚戚焉表示「真的！下班回家已經有人在放了啦，超崩潰」、「真的非常的膩....還有另一首〈Last Christmas〉也是....」、「不得不說這首歌真的有夠強，今年第30年了」、「這禮拜已經聽到有4、5間店在放了，聖誕節準備轟炸」、「一年一度聖誕媽祖婆回歸，有沒有一首新歌可以取代這首QQ。」
〈All I Want for Christmas Is You〉30週年！聖誕媽祖婆即將回歸
相信大家對於這首〈All I Want for Christmas Is You〉一定不陌生，這是國際天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在1994年推出的作品，今年已經邁入30週年，這首歌也讓瑪麗亞凱莉獲得了「聖誕女王」的稱號，因為每年靠近聖誕節時，這首歌就會逆襲各大音樂平台榜首位置，也被網友封為是「聖誕媽祖婆」。
而每一年的萬聖節結束之後，瑪麗亞凱莉就會發布一部「IT'S TIME!!」的YouTube影片，預告自己的月份又即將要到來，今年當然也沒有缺席，瑪麗亞凱莉化身成《阿達一族》的女主人魔帝女，並與高魔子一同優雅跳舞，影片末段隨著瑪麗亞凱莉的海豚音，高魔子化身為雪人，〈All I Want for Christmas Is You〉的音樂又再度響起，也告訴全世界所有人「瑪麗亞凱莉月又來啦」！
瑪麗亞凱莉一首聖誕神曲打遍天下！不工作每年仍賺進6千萬元
然而這首〈All I Want for Christmas Is You〉火紅的程度可真的沒在開玩笑，根據《CNN》、《富比士》報導，〈All I Want for Christmas Is You〉自從2019年開始登頂音樂榜單榜首後，每年都會逆襲重返排行榜，最長曾經連續14週霸榜，這對於一首老歌來說簡直是不可能的任務。
除此之外，這首歌據悉光是版稅收入累積至今已經超過1億美元，2023年更在全球創下850萬美元（約新台幣2.7億元）的版稅相關收入，其中瑪麗亞凱莉可獲得186萬美元（約新台幣6000萬元），而且這些都還不包括她各種演唱會、商演等收入，意指瑪麗亞凱莉就算不工作，每年仍可進帳超過6000萬元，實在太厲害了！聖誕節下下週即將到來，除了〈All I Want for Christmas Is You〉，大家心目中有沒有什麼聖誕神曲呢？
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貼文曝光後，不少8年級生心有戚戚焉表示「真的！下班回家已經有人在放了啦，超崩潰」、「真的非常的膩....還有另一首〈Last Christmas〉也是....」、「不得不說這首歌真的有夠強，今年第30年了」、「這禮拜已經聽到有4、5間店在放了，聖誕節準備轟炸」、「一年一度聖誕媽祖婆回歸，有沒有一首新歌可以取代這首QQ。」
〈All I Want for Christmas Is You〉30週年！聖誕媽祖婆即將回歸
相信大家對於這首〈All I Want for Christmas Is You〉一定不陌生，這是國際天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在1994年推出的作品，今年已經邁入30週年，這首歌也讓瑪麗亞凱莉獲得了「聖誕女王」的稱號，因為每年靠近聖誕節時，這首歌就會逆襲各大音樂平台榜首位置，也被網友封為是「聖誕媽祖婆」。
而每一年的萬聖節結束之後，瑪麗亞凱莉就會發布一部「IT'S TIME!!」的YouTube影片，預告自己的月份又即將要到來，今年當然也沒有缺席，瑪麗亞凱莉化身成《阿達一族》的女主人魔帝女，並與高魔子一同優雅跳舞，影片末段隨著瑪麗亞凱莉的海豚音，高魔子化身為雪人，〈All I Want for Christmas Is You〉的音樂又再度響起，也告訴全世界所有人「瑪麗亞凱莉月又來啦」！
瑪麗亞凱莉一首聖誕神曲打遍天下！不工作每年仍賺進6千萬元
然而這首〈All I Want for Christmas Is You〉火紅的程度可真的沒在開玩笑，根據《CNN》、《富比士》報導，〈All I Want for Christmas Is You〉自從2019年開始登頂音樂榜單榜首後，每年都會逆襲重返排行榜，最長曾經連續14週霸榜，這對於一首老歌來說簡直是不可能的任務。
除此之外，這首歌據悉光是版稅收入累積至今已經超過1億美元，2023年更在全球創下850萬美元（約新台幣2.7億元）的版稅相關收入，其中瑪麗亞凱莉可獲得186萬美元（約新台幣6000萬元），而且這些都還不包括她各種演唱會、商演等收入，意指瑪麗亞凱莉就算不工作，每年仍可進帳超過6000萬元，實在太厲害了！聖誕節下下週即將到來，除了〈All I Want for Christmas Is You〉，大家心目中有沒有什麼聖誕神曲呢？