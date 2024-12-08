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立法院會日前因國民黨突襲欲變更議程審查《選罷法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。其中，民進黨立委吳沛憶指控，陳玉珍外套下面只穿內衣，「意圖製造性騷擾」，陳玉日解釋，自己有穿襯衫，更限期要吳沛憶道歉否則開告，不過吳仍不願道歉。陳玉珍今（8）日宣布，只好在下個禮拜上班的時間對她提告。吳沛憶日前在臉書貼出一段影片，指控陳玉珍「意圖製造被性騷」，在外套下面只穿內衣，她第一時間好心提醒，結果發現根本故意的，還自己主動把衣服拉下來，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷，她批評，國民黨低劣，使用下三濫的手段，真的是毫無下限。陳玉珍氣憤痛斥，自己是整件衣服都被扯破了，痛批吳沛憶造謠生事，公開栽贓，之後更直接到吳沛憶臉書留言，「吳大立委，你敢不敢接受我公開的挑戰？！如果我𥚃面沒有穿襯衫，我辭職下台！如果我裡面有穿襯衫，換你辭職下台！政治人物講話，不能信口開河」，她更說「我可以被打死，但是不能接受被栽贓，士可殺不可辱」吳沛憶則表示，女性穿著怎麼樣都尊重，但拿這件事對賭要辭職下台，是對立委工作的完全不尊重，怎麼樣的人才要辭職下台，亂提法案、毀話國家憲政的人才要辭職下台，希望大家可以尊重立委工作專業。眼見吳沛憶仍不願道歉，陳玉珍今天直指，要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯，也沒有來道歉，她只好在下星期上班對吳沛憶提告，交給司法解決，並點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了？吳沛憶違反性平觀念的發言，說女性同胞只要穿著暴露，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨的婦女部門，那些尊重性平觀念團體，你們在哪裡？是不是應該出來表態？譴責吳沛憶委員這一種違反性平觀念的發言。陳玉珍質疑，照吳沛憶的觀念，任何人只要穿一件運動內衣暴露出來，就是脫衣求碰瓷？就是有意圖想要做什麼？就是有意圖想要被性騷擾？吳沛憶整篇臉書的發文，滿滿的充滿了父權主義的觀念，滿滿充滿了貶低女性的觀念，「下星期一會先開記者會，然後再對吳沛憶提告，我們期待看到民進黨婦女部的對吳沛憶這種發言的看法。」