▲楊紫瓊(左起)、李松璞、錢裕揚主演黑幫美劇《孫家兄弟》,國外評價極佳。(圖/Netflix提供)

▲《真愛挑日子 One Day》傳出拍攝影集時,選角方面一度引起激烈反彈,然而正式開播後卻好評不斷。(圖/Netflix提供)

▲《3體》改編自劉慈欣小說《三體》,為原創科幻驚悚電視劇集。(圖/Netflix提供)

▲《馴鹿寶貝》轟動歐美,不僅在Netflix上半年節目流量統計高居季軍、獲得好幾座艾美獎,也在台灣成了難得有熱烈迴響的西洋劇集。(圖/IMDB)

▲「奇異博士」班奈狄克康柏拜區的新作因為過沒有過多宣傳,沒太受到注目。(圖/Netflix提供)

▲《Sweet Tooth:鹿角男孩》為奇幻冒險影集,改編自傑夫·勒米雷的同名漫畫。(圖/Netflix提供)

▲柏捷頓家族的8位兄弟姐妹在險惡的上流社會中各自展開屬於自己的愛情故事。(圖/Netflix提供)

▲兜兜轉轉好幾季,艾蜜莉(左)終於和天菜大廚加百列修成正果。(圖/Netflix提供)

▲《模範愛侶》由女神妮可基嫚(Nicole Kidman)領銜主演,上演一樁富人家族謀殺案。(圖/Netflix提供)

▲《大熊餐廳》曾獲得艾美獎共13項提名,每位角色之間的情感關係觸動人心。(圖/翻攝自IMDb)

2024年即將進入尾聲,回顧今年的美劇依然有不少精彩作品,由於串流平台越來越普及,各式各樣題材的歐美劇傾巢而出,《NOWnews今日新聞》特別盤點10部不能錯過的美劇,其中《馴鹿寶貝》剛開播時呼聲超高,因為是改編自男主角的真實經驗,他曾被瘋狂愛慕者跟蹤、性侵,被評價劇情內容實在太黑暗。《孫家兄弟 The Brothers Sun》由楊紫瓊和錢裕揚領銜主演,講述台灣孫氏黑幫首領被新崛起的幫派暗殺,長子查爾斯·孫(Charles Sun)被迫前往洛杉磯,保護已經斷絕來往多年的母親艾琳·孫(Eileen Sun)和弟弟布魯斯·孫(Bruce Sun)。由於故事背景主舞台在台北、洛杉磯,連台灣演員路斯明、寇世勳都尬上一角,當時上檔曾一度引發熱議,在國外的口碑更是極佳,IMDb網站7.6星。⚪《《真愛挑日子 One Day》改編自David Nicholl的同名小說,故事講述男主角Dexter與女主角Emma交錯近20年的「友達以上、戀人未滿」關係。電影版由安海瑟薇(Anne Hathaway)與吉姆史特吉斯(Jim Sturgess)演出,是難以取代的經典,因此傳出拍攝影集時,選角方面一度引起激烈反彈,然而正式開播後,影集版因為時間更長,補足了電影版的劇情細節,更細膩處理男女主角人生中的各個轉折,意外大受好評。《3體(3 Body Problem)》為中美合拍的Netflix原創科幻驚悚電視劇集,改編自作家劉慈欣的全球暢銷同名小說,該小說曾獲得小說界最高殊榮「雨果獎」,連美國前總統歐巴馬都是死忠粉絲,劇集由《冰與火之歌:權力遊戲》重量級創作團隊精心打造,還未開播就受到矚目,劇情講述2024年的某天,全世界「粒子加速器」都出現異常反應,原來是中國物理學家在過去1960年代無意間開啟跨越宇宙的開關,因而引發一連串冒險旅程。《馴鹿寶貝(Baby Reindeer)》為主演理查·蓋德的親身經驗,改編自他20多歲時被跟蹤、性侵的真實經歷,描述一段跟蹤騷擾和被騷擾者的扭曲關係,影集開播後獲得超高評價,充滿戲劇張力的黑暗劇情,加上角色的豐富情感層次,讓它在Netflix十大英語電視節目霸榜好幾週,評論網站「爛番茄」上,更是獲得98%的正面評價。《幽暗偶遇》由金獎編劇艾比摩根(Abi Morgan)撰寫故事,她曾以《焦點時刻》獲得艾美獎,主演則是「奇異博士」班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch),因為沒有過多宣傳,因此開播時沒有太多觀眾注意到。這部驚悚影集以一起兒童失蹤案揭開序幕,木偶師文森的9歲兒子艾加失蹤了,他只能和幻想朋友艾瑞克一起尋找兒子的下落,其中劇情血淋淋呈現 1980 年代的美國社會亂象,因此廣受好評。⚪《《Sweet Tooth:鹿角男孩》2021年在Netflix首播,為奇幻冒險影集,改編自傑夫·勒米雷的同名漫畫,故事劇情卻進行了大幅度變動,內容講述半人半鹿的男孩格斯原本居住深山中,過著單純美好的生活,然而一場意外奪走了他的父親,母親也因此失蹤,他被迫離開森林,踏入複雜危險的世界,今年播出第三季,同時也是最後一季,相較漫畫版,影集版的結局更加光明,可以說是完美收官。《柏捷頓家族:名門韻事(Bridgerton)》改編自作家茱莉亞·昆恩的攝政羅曼史小說作品,描述1800年代初一群英國貴族的社交季節,年輕的適婚貴族和紳士被引入社會,柏捷頓家族的8位兄弟姐妹,在險惡的上流社會中各自展開屬於自己的愛情故事,第一季於2020年開播,導演、演員表演、製作和佈景設計而受到積極評價,忠實還原時代風格,也成為它播出4年仍歷久不衰的原因,一季接一季續訂,第三季也維持前幾季特色,上半部著重主角感情線發展,下半部則開始戲劇化衝突。《艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)》由莉莉·柯林斯主演,講述美國女孩勇闖浪漫的法國巴黎,不但有體面時尚的工作,還被各國籍的帥氣男人圍繞,在2020年首播之後立即獲得廣大迴響,儘管後面幾季的評價參差不齊,女主角艾蜜莉的感情花落何處仍是觀眾關注要點,今年第四季播出,兜兜轉轉好幾季,艾蜜莉終於和天菜大廚加百列修成正果,然而結局也暗示了將會有第五季播出,可見《艾蜜莉在巴黎》雖然被罵很兇,人氣卻依然居高不下。《模範愛侶(The Perfect Couple)》改編作家艾琳希爾布蘭德(Elin Hilderbrand)的同名小說,然而影集版收尾卻不盡相同,由女神妮可基嫚(Nicole Kidman)領銜主演,上演一樁富人家族謀殺案,結合肥皂劇以及推理懸疑元素,講述準新娘艾蜜莉亞·薩克斯將嫁入南塔克特最富裕的溫布瑞家族,婚禮上卻發生謀殺案,情節宛如新郎母親所撰寫的小說,劇情不斷轉折,讓影迷忍不住一集一集看下去。⚪《《大熊餐廳(The Bear)》劇情節奏輕鬆,情感渲染每位觀眾,2022年首播後便討論度超高,還曾獲得艾美獎共13項提名,故事講述曾獲詹姆士比爾德獎的名廚卡米,因哥哥麥可輕生離世,回到老家接手哥哥的義式牛肉三明治店,和主廚辛妮聯手對抗以經理里奇為首的老員工,解決餐廳問題之餘,每位角色之間的情感關係也觸動人心。