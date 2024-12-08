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▲楊紫瓊（左起）、李松璞、錢裕揚主演黑幫美劇《孫家兄弟》，國外評價極佳。（圖／Netflix提供）

▲《真愛挑日子 One Day》傳出拍攝影集時，選角方面一度引起激烈反彈，然而正式開播後卻好評不斷。（圖／Netflix提供）

▲《3體》改編自劉慈欣小說《三體》，為原創科幻驚悚電視劇集。（圖／Netflix提供）

▲《馴鹿寶貝》轟動歐美，不僅在Netflix上半年節目流量統計高居季軍、獲得好幾座艾美獎，也在台灣成了難得有熱烈迴響的西洋劇集。（圖／IMDB）

▲「奇異博士」班奈狄克康柏拜區的新作因為過沒有過多宣傳，沒太受到注目。（圖／Netflix提供）

▲《Sweet Tooth：鹿角男孩》為奇幻冒險影集，改編自傑夫·勒米雷的同名漫畫。（圖／Netflix提供）

▲柏捷頓家族的8位兄弟姐妹在險惡的上流社會中各自展開屬於自己的愛情故事。（圖／Netflix提供）

▲兜兜轉轉好幾季，艾蜜莉（左）終於和天菜大廚加百列修成正果。（圖／Netflix提供）

▲《模範愛侶》由女神妮可基嫚（Nicole Kidman）領銜主演，上演一樁富人家族謀殺案。（圖／Netflix提供）

▲《大熊餐廳》曾獲得艾美獎共13項提名，每位角色之間的情感關係觸動人心。（圖／翻攝自IMDb）

2024年即將進入尾聲，回顧今年的美劇依然有不少精彩作品，由於串流平台越來越普及，各式各樣題材的歐美劇傾巢而出，《NOWnews今日新聞》特別盤點10部不能錯過的美劇，其中《馴鹿寶貝》剛開播時呼聲超高，因為是改編自男主角的真實經驗，他曾被瘋狂愛慕者跟蹤、性侵，被評價劇情內容實在太黑暗。《孫家兄弟 The Brothers Sun》由楊紫瓊和錢裕揚領銜主演，講述台灣孫氏黑幫首領被新崛起的幫派暗殺，長子查爾斯·孫（Charles Sun）被迫前往洛杉磯，保護已經斷絕來往多年的母親艾琳·孫（Eileen Sun）和弟弟布魯斯·孫（Bruce Sun）。由於故事背景主舞台在台北、洛杉磯，連台灣演員路斯明、寇世勳都尬上一角，當時上檔曾一度引發熱議，在國外的口碑更是極佳，IMDb網站7.6星。⚪《《真愛挑日子 One Day》改編自David Nicholl的同名小說，故事講述男主角Dexter與女主角Emma交錯近20年的「友達以上、戀人未滿」關係。電影版由安海瑟薇（Anne Hathaway）與吉姆史特吉斯（Jim Sturgess）演出，是難以取代的經典，因此傳出拍攝影集時，選角方面一度引起激烈反彈，然而正式開播後，影集版因為時間更長，補足了電影版的劇情細節，更細膩處理男女主角人生中的各個轉折，意外大受好評。《3體（3 Body Problem）》為中美合拍的Netflix原創科幻驚悚電視劇集，改編自作家劉慈欣的全球暢銷同名小說，該小說曾獲得小說界最高殊榮「雨果獎」，連美國前總統歐巴馬都是死忠粉絲，劇集由《冰與火之歌：權力遊戲》重量級創作團隊精心打造，還未開播就受到矚目，劇情講述2024年的某天，全世界「粒子加速器」都出現異常反應，原來是中國物理學家在過去1960年代無意間開啟跨越宇宙的開關，因而引發一連串冒險旅程。《馴鹿寶貝（Baby Reindeer）》為主演理查·蓋德的親身經驗，改編自他20多歲時被跟蹤、性侵的真實經歷，描述一段跟蹤騷擾和被騷擾者的扭曲關係，影集開播後獲得超高評價，充滿戲劇張力的黑暗劇情，加上角色的豐富情感層次，讓它在Netflix十大英語電視節目霸榜好幾週，評論網站「爛番茄」上，更是獲得98%的正面評價。《幽暗偶遇》由金獎編劇艾比摩根（Abi Morgan）撰寫故事，她曾以《焦點時刻》獲得艾美獎，主演則是「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），因為沒有過多宣傳，因此開播時沒有太多觀眾注意到。這部驚悚影集以一起兒童失蹤案揭開序幕，木偶師文森的9歲兒子艾加失蹤了，他只能和幻想朋友艾瑞克一起尋找兒子的下落，其中劇情血淋淋呈現 1980 年代的美國社會亂象，因此廣受好評。⚪《《Sweet Tooth：鹿角男孩》2021年在Netflix首播，為奇幻冒險影集，改編自傑夫·勒米雷的同名漫畫，故事劇情卻進行了大幅度變動，內容講述半人半鹿的男孩格斯原本居住深山中，過著單純美好的生活，然而一場意外奪走了他的父親，母親也因此失蹤，他被迫離開森林，踏入複雜危險的世界，今年播出第三季，同時也是最後一季，相較漫畫版，影集版的結局更加光明，可以說是完美收官。《柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）》改編自作家茱莉亞·昆恩的攝政羅曼史小說作品，描述1800年代初一群英國貴族的社交季節，年輕的適婚貴族和紳士被引入社會，柏捷頓家族的8位兄弟姐妹，在險惡的上流社會中各自展開屬於自己的愛情故事，第一季於2020年開播，導演、演員表演、製作和佈景設計而受到積極評價，忠實還原時代風格，也成為它播出4年仍歷久不衰的原因，一季接一季續訂，第三季也維持前幾季特色，上半部著重主角感情線發展，下半部則開始戲劇化衝突。《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》由莉莉·柯林斯主演，講述美國女孩勇闖浪漫的法國巴黎，不但有體面時尚的工作，還被各國籍的帥氣男人圍繞，在2020年首播之後立即獲得廣大迴響，儘管後面幾季的評價參差不齊，女主角艾蜜莉的感情花落何處仍是觀眾關注要點，今年第四季播出，兜兜轉轉好幾季，艾蜜莉終於和天菜大廚加百列修成正果，然而結局也暗示了將會有第五季播出，可見《艾蜜莉在巴黎》雖然被罵很兇，人氣卻依然居高不下。《模範愛侶（The Perfect Couple）》改編作家艾琳希爾布蘭德（Elin Hilderbrand）的同名小說，然而影集版收尾卻不盡相同，由女神妮可基嫚（Nicole Kidman）領銜主演，上演一樁富人家族謀殺案，結合肥皂劇以及推理懸疑元素，講述準新娘艾蜜莉亞·薩克斯將嫁入南塔克特最富裕的溫布瑞家族，婚禮上卻發生謀殺案，情節宛如新郎母親所撰寫的小說，劇情不斷轉折，讓影迷忍不住一集一集看下去。⚪《《大熊餐廳（The Bear）》劇情節奏輕鬆，情感渲染每位觀眾，2022年首播後便討論度超高，還曾獲得艾美獎共13項提名，故事講述曾獲詹姆士比爾德獎的名廚卡米，因哥哥麥可輕生離世，回到老家接手哥哥的義式牛肉三明治店，和主廚辛妮聯手對抗以經理里奇為首的老員工，解決餐廳問題之餘，每位角色之間的情感關係也觸動人心。