▲台灣歌迷熱情的程度驚豔CP查理,喊「高雄,你們超棒的!」(圖/取自CP查理 IG)

西洋歌手CP查理(Charlie Puth)5日在高雄巨蛋開啟全新巡迴演出《Charlie Puth Presents “Something New”》,與1萬3千名粉絲共度一個幸福的夜晚,他還數度開心的表示「高雄人很友善,絕對會再回來!」CP查理開場就帶來好幾首快歌,包含〈How Long〉、〈Attention〉讓在場的歌迷情緒瞬間激昂起來,熱情的程度讓CP查理大喊回應「高雄!很開心跟你們在一起」、「高雄,你們超棒的!」其中在唱〈Attention〉時CP查理還改歌詞大撩粉絲「round every party in Kaohsiung」;〈Left and Right〉粉絲尖叫聲超大,讓CP查理驚訝地喊「三樓的歌迷,我有看到你們!你們的手電筒就像是北極星」。最後CP查理更感性地感謝粉絲來看他的演出,還鼓勵歌迷在這場演唱會中可以自在的尖叫、享受音樂、做你自己。接著連續帶來三首招牌金曲〈Marvin Gaye〉、〈Dangerously〉及〈Left and Right〉,後來換上白色背心唱席捲全台的〈We Don't Talk Anymore〉,高雄巨蛋也秒變KTV包廂,讓到場朝聖的粉絲留下無限感動。