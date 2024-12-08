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▲台灣歌迷熱情的程度驚豔CP查理，喊「高雄，你們超棒的！」（圖／取自CP查理 IG）

西洋歌手CP查理（Charlie Puth）5日在高雄巨蛋開啟全新巡迴演出《Charlie Puth Presents “Something New”》，與1萬3千名粉絲共度一個幸福的夜晚，他還數度開心的表示「高雄人很友善，絕對會再回來！」CP查理開場就帶來好幾首快歌，包含〈How Long〉、〈Attention〉讓在場的歌迷情緒瞬間激昂起來，熱情的程度讓CP查理大喊回應「高雄！很開心跟你們在一起」、「高雄，你們超棒的！」其中在唱〈Attention〉時CP查理還改歌詞大撩粉絲「round every party in Kaohsiung」；〈Left and Right〉粉絲尖叫聲超大，讓CP查理驚訝地喊「三樓的歌迷，我有看到你們！你們的手電筒就像是北極星」。最後CP查理更感性地感謝粉絲來看他的演出，還鼓勵歌迷在這場演唱會中可以自在的尖叫、享受音樂、做你自己。接著連續帶來三首招牌金曲〈Marvin Gaye〉、〈Dangerously〉及〈Left and Right〉，後來換上白色背心唱席捲全台的〈We Don't Talk Anymore〉，高雄巨蛋也秒變KTV包廂，讓到場朝聖的粉絲留下無限感動。