韓國總統尹錫悅的「短命戒嚴」風波持續延燒,韓國國會7日彈劾尹錫悅遭執政黨國民力量黨杯葛因而未通過,引爆約100萬人聚集國會所在的汝矣島和光化門表達抗議。不過有媒體發現,韓國年輕人的抗議方式與傳統大不相同,現場不再是黃色的燭光,而是被如同偶像演唱會般五光十色的應援手燈照亮。根據韓媒edaily報導,韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」(KCTU)7日在下午3時在國會前舉行了「全民燭光大遊行」。主辦單位原向警方報備,預計在國會周邊集會20萬人,但實際到場的民眾超乎預期,主辦方聲稱當天參加人數達到100萬。而這次的集會當中,被稱為「MZ世代(千禧世代+Z世代,1981至1996年出生的族群)」的年輕人的抗議文化也引起了社會注目。過去,手持燭光是彈劾集會的象徵,而這次則出現許多使用偶像演唱會中常見的應援手燈、LED髮箍的民眾。現場還播放著知名團體2NE1的《I Am the Best》(내가 제일 잘나가)、Rosé《APT.》、少女時代《Into The New World》(다시 만난 세계)等偶像歌曲,年輕抗議者熱情的跟唱,並揮舞著自備的應援手燈,積極投入抗議活動。中老年抗議者也融入了其中,讓原本可能緊張的集會氛圍變得更加熱烈。一名20多歲手持偶像應援手燈參加集會的女性表示,「我認為這樣的抗議文化反而能激勵更多人參與,並且相比激烈的抗議活動,這樣的方式更安全。」另一名20多歲的女性趙姓參與者與兩名朋友,分別拿著三根不同的偶像手燈參加集會。她表示,「朴槿惠總統彈劾集會時,我曾經舉著蠟燭參與,但蠟燭很容易被風吹滅,所以這次帶了應援手燈,想向對方展現我們即使在寒冬也不會熄滅的決心。」韓國前總統朴槿惠2016年因收受賄賂、放任閨密崔順實干政等醜聞,被國會彈劾。儘管參加集會的群眾包圍國會,但未與警方發生衝突,也未採取推擠大門等激烈行動,而是隨著音樂節奏高喊「彈劾尹錫悅」,甚至跟著音樂跳動。一些年輕人放下傳統標語牌,改用平板電腦等數位設備,寫上抗議口號。一名24歲的金姓男子手持平板電腦揮動,上面寫著「彈劾尹錫悅」,他表示,「天黑時標語牌看不清,所以我用平板寫上文字揮舞。相比蠟燭,這種方式更亮眼,能讓遠處的人也感受到我們的凝聚力。」這些年輕參與者表示,他們的目標是避免激烈的群體行動,用和平的方式達成訴求。一名趙姓女性說,「與過去用燃燒瓶反抗軍事獨裁戒嚴的激烈抗爭不同,我們希望推廣和平的抗議文化。未來,我們會用多彩的應援手燈展現我們強烈的民意。」