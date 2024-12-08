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▲2016年在加拿大有攝影師用鏡頭捕捉到野外的一隻白鯨在翻出水面時，腹部有著明顯線條，成為迷因梗圖。（圖／翻攝IG@whalesxorcas）

海洋裡居然有深藏不露的肌肉猛男存在！近期在社群網路上，有張白鯨與飼育員共游的照片爆紅，因為白鯨在無意間秀出了腹部「18塊腹肌」，其真實成因也曝光了！近期有民眾前往中國海南省的三亞亞特蘭蒂斯水世界（Atlantis Sanya）水族館遊玩，結果目睹了飼育員與白鯨在大水缸裡互動的可愛環節，結果白鯨在拱起身體討拍時，意外露出了「超結實」的腹部紋路。影片曝光後，立刻在網路上爆紅，許多網友開始仔細數著這隻小白鯨，究竟有幾塊腹肌，結果一數竟發現有多達18個明顯塊狀物，一票人驚呼「這隻白鯨有偷偷練哦」、「我只有一整塊團結...牠太厲害了」、「沒想到小白鯨這麼壯碩」。事實上，這已經非白鯨第一次被拍到有的模樣，早在2016年就在加拿大有攝影師用鏡頭捕捉到野外的一隻白鯨在翻出水面時，腹部有著明顯線條，但這其實並非真正的肌肉，而是被稱為鯨脂（blubber）的脂肪層，因為白鯨常常需要在寒冷的水域活動，就需要這個由厚皮膚和脂肪層結合而成的組織來儲存能量，達成保存體溫的功效。