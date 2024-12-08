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▲113年個人計時全國錦標賽由馮俊凱(中)以54分秒封王。（圖／圓創運動行銷提供）

113年全國自由車公路錦標賽個人計時賽項目，今天(12/8)於台東登場，馮俊凱今年六月底摔車導致韌帶斷裂，直到八月中旬再次回到單車上，一心只想著趕快恢復到能夠比賽的狀態，從被醫生宣判今年都不能騎車，到季末回歸的好表現，特別感謝台中中山醫院的高醫師以及樂橙物理治療所團隊的協助，讓阿凱從環九州、日本盃到全錦賽的表現讓人刮目相看。個人計時賽的路線每圈11.2公里，男子菁英組4圈共計44.8公里，馮俊凱賽前就以112年杜志濠的賽道紀錄54分13秒為目標，一開賽穩定的按照自己的配速來進行，雖然12月的台東側風風向不斷的改變，但阿凱仍然以4秒之差，以54分09秒順利寫下新的賽道紀錄，也成就一場跨年度的良性競爭，好消息傳到西班牙，也讓人在巴林車隊訓練營的濠小子杜志濠感覺非常振奮。阿凱賽後表示：「全錦賽是我覺得自己可以把握的比賽，但是你就是要付出百分之兩百的努力去準備，很多人都叫我停下來，可是我覺得我可以恢復得很好，以盡快回到賽場為目標，我覺得運動員就是這樣。」傷後初期的阿凱一度無法練車，阿凱說：「我那時候把我自己身心封閉起來，不跟任何人講話，我那時候只想趕快恢復而已，不想讓任何因素阻止我往前進。」如今已經能侃侃而談，甚至當作玩笑話，但當時生涯的危機不難想像。馮俊凱也舉前隊友新城幸也為例，即便生涯兩度股骨骨折，都能重回賽場交出好表現，自己的韌帶撕裂傷也就不算什麼。而對於12月9日全長165公里的個人公路賽，他只扼要地說：「明天比賽的原則很簡單，就是一直保持在前面。」