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▲雙12必勝客一堆副食「買一送一」，起司咔滋餅下殺12元、個人披薩套餐99元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂即日起回歸開賣「起司火山披薩」天天半價優惠。（圖／達美樂提供）

▲雙12買拿坡里買一送一！買7塊炸雞桶「免費送小披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）

歲末年終雙12開吃三大披薩「買一送一」優惠！必勝客一堆副食「買一送一」，起司咔滋餅下殺12元、個人披薩套餐99元，達美樂天天半價，買拿坡里7塊炸雞桶「免費送小披薩」，相當於下殺6折一次整理。◾️必勝客雙12官網開吃酥皮玉米濃湯「買一送一」79元！即日起至12月16日，激省義大利麵飯99元起、起司咔滋餅雙片也99元，個人披薩豪爽餐「105/125元個人比薩口味(擇一)＋副食＋330ml百事可樂」179元起、單點起司狂熱披薩222元，還有雙人激省餐333元等優惠。◾️必勝客PK APP限定即日起至12月30日，蜂蜜麻糬酥「買一送一」99元、川味香烤皮蛋豬血「買一送一」139元、酥炸魷魚鬚「買一送一」169元。每週五（12月13日、12月20日、12月27日）及12月12日開搶10:00限量開搶「起司咔滋餅」12元、「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」122元。即日起至12月16日，單點紙包麵/飯就送「個人披薩」一款，179～199元紙包麵口味：波隆那海鮮/奶油海鮮/羅勒海鮮/波隆那牛肉/奶油雞腿/羅勒雞腿、209元紙包飯口味：松露牛肝菌干貝起司/粉紅海鮮起司，送個人披薩(擇一)：夏威夷/美式辣腸/彩蔬鮮菇。達美樂獨家「起司火山披薩」重磅回歸，瘋狂火山造型披薩裝滿熔岩起司，超爽狂沾披薩、青花椒雞、鱈魚星星一起實現起司自由。12月12日上午，於達美樂三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」免費試吃，當天現場排隊民眾還可額外參加幸運抽獎，有機會免費再獲得「火山披薩」系列神秘限定新品（預計抽出5位幸運得主）。◾️即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃◾️「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」799元◾️「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」1199雙12拿坡里披薩12月6日至12月19日，全台137家門市內用或外帶，買1桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元、相當於下殺6折優惠；而且炸雞桶還可更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。