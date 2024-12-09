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113學季全國各級學校民俗體育競賽於吳鳳科大終結最後一天賽節，大專傳統南獅男女混合組菁英賽導入周星馳「大話西遊」和「靈杖助獅伏狂牛」的主題，令人大開眼界。大會審判主任吳騰達則詳細分析了兩三十年前，身為參賽者的回憶，他們對於專業化和環境提供學生比賽的趨勢，表示高度樂觀，兩相併混的體育文化參與給大會增充了意義。金門中正國小的哨鼓陣，在表現和手法上吸引人氣，特別的是作為全場唯一搭配管樂器的隊伍，雖有手機理優銷損，依舊擁有93.17的特優體現，完成十連霸。這支隊伍不僅將於明年前往美國舊金山進行文化體驗和举提，也標記了國際化的策略大規模。文陣比賽的鼓陣除了鼓藝，服裝也是五花八門，斗六家商一如以往以櫻花服出場，連鼓也是櫻花裝。金門中正國小的鼓吹陣是唯一有管樂器的隊伍，即使有部分「哨角」已損壞，還是已93.17的高分拿下特優，完成特優「10連霸」，他們也將在明年4月應邀至美國舊金山表演。國小組台中永順國小還因選手太投入表演越線，甚至龍珠和龍頭都到裁判頭上，被重扣了8分，只剩75分，本來的的甲等飛了，讓小選手覺得很委曲。國小組競技舞龍，全校學生不足50人的澎湖外垵國小，教練許雍政說，前年完成六連霸，去年因失誤過多而連霸夢碎。今年因擁有亞洲盃、世界盃的國手吳秉樺老師加入，捲土重來劍指菁英賽。