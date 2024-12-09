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立法院會日前因國民黨突襲欲變更議程審查《選罷法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。其中，民進黨立委吳沛憶指控，陳玉珍外套下面只穿運動內衣，「意圖製造性騷擾」，陳玉珍則解釋，自己有穿襯衫，更限期要吳沛憶道歉否則開告。陳玉珍今天召開記者會，宣布待會就要到北檢開告，現場國民黨立委徐巧芯也身穿「運動內衣」，力挺女性穿衣自主權。陳玉珍表示，身為國會議員事實求證很重要，不能顛倒黑白，事實真相就是自己「衣服被扯開，襯衫被扯破，所以內衣外露」，但是吳沛憶卻在臉書說，陳玉珍「脫衣求碰瓷」，意圖製造被性騷的事實。陳玉珍續指，她要求吳沛憶道歉，但吳沛憶卻和民進黨團發布挺戒嚴文一樣，死不認錯。她提到，待會就要到北檢開告吳沛憶，同時求償150萬。徐巧芯說，吳沛憶臉書3年前曾曬出身穿「運動內衣」照，並寫下女性穿運動內衣到健身房沒有什麼不可以，既然他們都認為可行，為何又要針對陳玉珍性別、外貌羞辱？況且民進黨立委黃捷還標榜長期支持性別平權，結果卻開直播說陳玉珍「噁心」，「用噁心去形容女性穿著，難道沒有自主權嗎？」徐巧芯強調，自己要響應陳玉珍。隨後在記者會中當場脫下外套，只穿「運動內衣」力挺陳玉珍，直呼女生要怎麼穿是自己自主權，不容許他人置喙。國民黨立委陳菁徽先是痛批，「任何委員在議場穿什麼，關你屁事？」希望綠委不要想因為脫離挺戒嚴戰場就污蔑陳玉珍，更直指吳沛憶自己身為立法院性平會委員，卻有這樣發言，呼籲儘速向陳玉珍道歉。