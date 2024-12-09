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立法院前院長王金平籌設的中道和平聯盟智庫，8日發表「兩岸和平倡議共同宣言」。王金平提出兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。不少人都認為，王金平大動作，是要為明年參選國民黨主席鋪路。資深媒體人黃暐瀚也說，王金平如果不選黨主席，推出兩岸論述幹嘛？如果沒當上黨主席，新的兩岸論述，又要如何成為國民黨的新論述？黃暐瀚說，王金平突然出手，一來不談「九二共識」，二來提出「兩岸新共識」，《中國時報》直接解讀：「王金平劍指黨主席」。雖然王金平早就說過，自己是退休的人，不介入黨主席的選舉，可上次王金平缺席全代會，前主席洪秀柱語出驚人：「王院長選黨主席也很正常」。這次推出兩岸新論述，成立智庫，又被《中國時報》直接解讀為「劍指黨主席」。黃暐瀚說，其實《中時》的論述也不奇怪，如果不選黨主席，推出兩岸論述幹嘛？如果沒當上黨主席，新的兩岸論述，又要如何成為國民黨的新論述？王金平說：「治權互不隸屬、主權同而不分」。前一句不難理解，確是現況；但後一句怎麼看來比前總統馬英九的「互不承認主權」更進一步，變成「主權相同」了？黃暐瀚說，中華民國是主權獨立、民主自由、言論多元的國家。要提出什麼論述，都是自由，但面對選舉檢驗，得有多數人支持，該政黨才能執政，理念才有機會遂行。