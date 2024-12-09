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19歲的台灣舉重小將陳冠伶今（9）日凌晨在世界舉重錦標賽女子55公斤級A組，以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2面銅牌，總和211公斤獲得銀牌。陳冠伶這次表現不俗，在抓舉、挺舉皆獲得銅牌，總和則以211公斤收下銀牌，至於北韓選手江賢京則是以抓舉 100 公斤、挺舉 126 公斤、總和 226 公斤，收下3面金牌。19歲的舉重好手陳冠伶目前是女子舉重55公斤級全國紀錄保持人，去年世錦賽曾斬獲3面金牌的她，為備受期待的新星。在之前的杭州亞運上，她以第4名作收，可惜無緣站上頒獎台，但這位小將將每次出賽的成果都轉化為成長的養分，在西班牙舉辦的世界青年舉重錦標賽，以抓舉98公斤，挺舉119公斤，總和217公斤，一口氣斬獲3面金牌，不僅僅刷新3項新青年世界紀錄外，也突破了由她自身所保持的全國紀錄。國際舉重總會（IWF）主席賈魯德（Mohammed Jalood）在頒獎典禮結束後特別向陳冠伶祝賀，並看好陳冠伶將成為下一名郭婞淳。陳冠伶賽後受訪也表示感謝大家的支持，幫助她克服傷勢考驗，也將目標放眼12月於巴林舉辦的舉重世錦賽。