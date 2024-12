我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安潔莉娜裘莉在《Maria》扮演著名女高音瑪麗亞卡拉絲頗獲好評,提名本屆金球獎最佳戲劇類女主角。(圖/摘自IMDb)

▲變性女星卡拉索菲亞賈斯康是本屆金球獎音樂或喜劇類影后的熱門人選。(圖/摘自IMDb)

▲賽巴斯汀史丹獲本屆金球獎戲劇類、音樂或喜劇類男主角雙料提名,以《The Apprentice》扮演川普入圍戲劇類影帝。(圖/摘自IMDb)

▲席琳娜入圍本屆金球獎電影類最佳女配角,擺脫過去的偶像形象,角色有些邪氣,演出大突破。(圖/摘自IMDb)

▲亞莉安娜在《魔法壞女巫》扮演金髮好女巫,入圍本屆金球獎電影類最佳女配角。(圖/UIP提供)

第82屆金球獎入圍名單的電影類項目,由美國女星柔伊莎達娜、席琳娜和西班牙變性女星卡拉索菲亞賈斯康主演的歌舞片《Emilia Pérez》獲得最佳音樂或喜劇影片、最佳音樂或喜劇類女主角、最佳女配角等10項提名、最為風光。而奧斯卡影帝安卓布洛迪的新作《粗獷派建築師》則獲得最佳戲劇類影片、男主角等7項提名,緊追在後。包括安潔莉娜裘莉、妮可基嫚、黛咪摩爾、「波霸」潘密拉安德森等資深美女,都提名影后大獎,只是黛咪的《懼裂》是入圍喜劇類項目,不會和其他人打在一起。金球獎在電影項目始終分成戲劇類、音樂或喜劇類,能夠容納更多影片入圍。今年的提名名單上,資深美女氣勢強,偶像小花也不弱,《Maria》裘莉、《Babygirl》妮可基嫚、《The Last Showgirl》潘蜜拉安德森、《隔壁的房間》蒂妲史雲頓、《I'm Still Here》費南達托雷斯、《Lee》凱特溫絲蕾要爭取戲劇類影后的榮耀,其中妮可基嫚情慾戲演出大膽,裘莉扮演真實存在過的名人演技難度高,而向來走性感尤物路線的潘蜜拉,洗盡鉛華後的表演令人驚嘆,也是她終於能以演技獲提名的主因。而音樂或喜劇類影后的競爭更為激烈,包括《Emilia Pérez》卡拉索菲亞賈斯康是首位提名此項目的變性女星,對手尚有《艾諾拉》超級亮眼新秀麥琪麥迪遜、《懼裂》演出從影以來最佳成績的黛咪摩爾、超級賣座大片《魔法壞女巫》辛西亞艾利沃、《Nightbitch》艾美亞當斯和《挑戰者》千黛亞。目前麥琪麥迪遜受到影評人支持,可是卡拉索菲亞賈斯康也有坎城影展的大獎在背後支撐,黛咪摩爾則是要爭取從影以來第一座的獎項,也是卯足勁在拼。任何影視獎項,能夠雙項入圍的自是實力非同小可,本屆金球獎卻出現有人最佳戲劇類、最佳音樂或喜劇類影帝都入圍,卻可能兩頭落空,那就是「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹,他以扮演顏面傷殘男的《非常男人》入圍音樂或喜劇類影帝,又以扮演川普的《The Apprentice》入圍戲劇類影帝,可惜兩個項目都未必是最被看好得獎的那一位。今年戲劇類影帝的強棒有《Conclave》扮演主教的雷夫范恩斯、《粗獷派建築師》的安卓布洛迪也拿出長久未見的最佳表現、《巴布狄倫:搖滾詩人》的「甜茶」提摩西夏勒梅演活了樂壇傳奇的面貌、《Queer》演同志的丹尼爾克雷格、《Sing Sing》的黑人男星科爾曼多明戈也很受影評讚賞,可謂每一個都具有勝出的實力,競爭必然激烈。音樂或喜劇類入圍者除賽巴斯汀外,還有《跳痛之旅》傑西艾森柏格、《異教詭屋》休葛蘭、《Saturday Night》蓋布瑞拉貝、《憐憫的種類》傑西普萊蒙、《當殺手戀愛時》葛倫鮑威爾,傑西是本屆坎城影帝得主,賽巴斯汀拿下今年柏林影展最佳主角獎,也許還有機會一拚。今年金球獎最佳男配角入圍者中,《神鬼戰士II》丹佐華盛頓早就是資深影帝,《跳痛之旅》基倫克金是影評人最愛,他是《小鬼當家》麥考利克金的弟弟,長大後演藝事業卻比哥哥還好,也更有得獎的機緣。《粗獷派建築師》蓋皮爾斯也是強棒,有趣的是在影集《繼承之戰》演基倫克金哥哥的傑瑞米史壯,也以《The Apprentice》入圍最佳男配角,假兄弟要真搶獎。至於女配角大戰,除了《Emilia Pérez》一口氣入圍了席琳娜和柔伊莎達娜之外,《魔法壞女巫》亞莉安娜、《粗獷派建築師》費莉希蒂瓊斯、《懼裂》瑪格麗特庫利,要對上《Conclave》資深老將伊莎貝拉羅塞里尼。幾位年輕女偶像出身的小美眉,要大戰曾是超級名模大美人的伊莎貝拉,和黑美人柔伊,最後的結果一定會有話題。今年入圍最佳音樂或喜劇類影片的包括《Emilia Pérez》、《艾諾拉》、《魔法壞女巫》、《挑戰者》、《跳痛之旅》、《懼裂》,入圍最佳戲劇影片的有《粗獷派建築師》、《Conclave》、《巴布狄倫:搖滾詩人》、《沙丘:第二部》、《Nickel Boys》和《September 5》,頒獎典禮將於台灣時間明年元月6日上午在比佛利山莊希爾頓飯店舉行。《粗獷派建築師》《巴布狄倫:搖滾詩人》《沙丘:第二部》《Conclave》《Nickel Boys》雷夫范恩斯《Conclave》安卓布洛迪《粗獷派建築師》提摩西夏勒梅《巴布狄倫:搖滾詩人》丹尼爾克雷格《Queer》科爾曼多明戈《Sing Sing》賽巴斯汀史丹《The Apprentice》安潔莉娜裘莉《Maria》妮可基嫚《Babygirl》蒂妲史雲頓《隔壁的房間》凱特溫絲蕾《Lee》潘蜜拉安德森《The Last Showgirl》費南達托雷斯《I'm Still Here》《艾諾拉》《挑戰者》《Emilia Pérez》《跳痛之旅》《懼裂》《魔法壞女巫》傑西艾森柏格《跳痛之旅》賽巴斯汀史丹《非常男人》傑西普萊蒙《憐憫的種類》休葛蘭《異教詭屋》葛倫鮑威爾《當殺手戀愛時》蓋布瑞拉貝《Saturday Night》艾美亞當斯《Nightbitch》麥琪麥迪遜《艾諾拉》黛咪摩爾《懼裂》千黛亞《挑戰者》辛西亞艾利沃《魔法壞女巫》卡拉索菲亞賈斯康《Emilia Pérez》艾德華諾頓《巴布狄倫:搖滾詩人》丹佐華盛頓《神鬼戰士II》尤拉波利索夫《艾諾拉》基倫克金《跳痛之旅》蓋皮爾斯《粗獷派建築師》傑瑞米史壯《The Apprentice》席琳娜《Emilia Pérez》亞莉安娜《魔法壞女巫》費莉希蒂瓊斯《粗獷派建築師》瑪格麗特庫利《懼裂》伊莎貝拉羅塞里尼《Conclave》柔伊莎達娜《Emilia Pérez》西恩貝克《艾諾拉》愛德華伯格《Conclave》柯洛里法吉特《懼裂》布萊迪寇貝特《粗獷派建築師》帕亞爾·卡帕迪亞《你是我眼中的那道光》賈克歐狄亞《Emilia Pérez》《艾諾拉》Sean Baker《粗獷派建築師》Brady Corbet, Mona Fastvold《跳痛之旅》Jesse Eisenberg《懼裂》Coralie Fargeat《Emilia Pérez》Jacques Audiard《Conclave》Peter Straughan《粗獷派建築師》《荒野機器人》《沙丘:第二部》《挑戰者》《Emilia Pérez》《Conclave》“Beautiful That Way”《The Last Showgirl》Miley Cyrus, Lykke Li, Andrew Wyatt“Compress/Repress”《挑戰者》Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino“El Mal”《Emilia Pérez》Clément Ducol, Camill, Jacques Audiard“Forbidden Road”《更好的人》Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek“Kiss The Sky”《荒野機器人》Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris,Michael Pollack, Ali Tamposi“Mi Camino”《Emilia Pérez》Clément Ducol, Camille《荒野機器人》《腦筋急轉彎2》《海洋奇緣2》《酷狗寶貝之復仇企鵝》《Memoir of Snail》《喵的奇幻漂流》《你是我眼中的那道光》|印度《一念菩提》|德國《沒有煙硝的山村》|義大利《Emilia Pérez》│法國《The Girl With the Needle》|丹麥《I'm Still Here》│巴西《荒野機器人》《腦筋急轉彎2》《異形:羅穆路斯》《陰間大法師BEETLEJUICE》《死侍與金鋼狼》《神鬼戰士II》《龍捲風暴》《魔法壞女巫》