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▲陳妍希日前公開爸爸過世的消息，曬出多張父女合照哀悼爸爸。（圖／翻攝自陳妍希微博）

▲陳曉現身杭州機場，照常飛去工作，疑似缺席陳妍希父親葬禮。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）結婚8年育有1子，近年來鮮少同框，屢傳婚變。（圖／翻攝自微博）

女星陳妍希2016年嫁給中國男演員陳曉後，幾乎都在北京生活，近日因父親過世才回到台北奔喪，但老公陳曉卻沒一起陪同。陳曉9日被拍到出現在杭州機場，手上沒戴婚戒，本以為是要來台陪陳妍希服喪，但他卻是飛往成都參加活動，消息曝光後讓網友罵聲連連，甚至登上微博熱搜，不少人都認為陳曉岳父過世卻沒表態，相當冷血無情。陳妍希本月7日在微博公開父親過世消息，她貼出父女合照難過哀悼：「我還是會一直愛著您」，也緊急飛回台灣送爸爸最後一程。而陳妍希的丈夫陳曉則沒有任何表示，他9日現身杭州機場時，手上沒戴婚戒，目的地也非台灣而是成都，要出席今日的品牌活動。在此之前陳曉也一直都在橫店拍戲，似乎是澈底缺席岳父的葬禮。相關消息曝光後掀起網友討論，關鍵字「陳曉沒去參加陳妍希父親葬禮」也登上微博熱搜，大家看了紛紛留言：「就算真的離婚了也該去吧」、「夫妻一場不該這麼絕情」、「如果真的沒去，陳曉可真薄情寡義」、「太讓人心寒了吧」、「不敢相信陳曉居然這麼冷血無情」。不過也有網友認為，這是夫妻二人的私生活，說不定雙方已經協調過了，跟外人沒有任何關係，「說實話，我如果跟我老公鬧到要離婚的地步，我也不會再讓他參與我家的任何事，就算是葬禮，給個白包就好吧」、「陳曉一直在認真拍戲，不要炒作他私生活」、「人家的私事，去不去都是他的自由」、「你們要是離婚會去前任家的葬禮嗎？」事實上，陳妍希和陳曉今年中開始傳出婚變，兩人都沒出面否認過也沒再同框，夫妻二人各自飛往不同城市拍戲，形同陌路，但目前仍維持婚姻關係。有狗仔稱兩人預計在農曆年後就官宣離婚，目前是礙於代言品牌的合約問題才沒公開，夫妻關係早就名存實亡。