▲山下智久上週末低調來台看演唱會,還去逛了寧夏夜市。(圖/山下智久Threads)

▲山下智久平常就有健身習慣,出道28年來從未發胖。(圖/山下智久IG)

▲山下智久(左)和周杰倫(右)沒有私交也沒有合作過,純粹是彼此欣賞的關係。(圖/山下智久IG)

日本男神山下智久近日來台看周杰倫大巨蛋演唱會,凍齡外型再度引發台灣粉絲討論。事實上,39歲的山下智久不僅臉蛋帥氣,身材也維持得很不錯;2022年他曾全裸參演影集《今際之國的闖關者》第2季,完美的腹肌曲線甚至一度被認為是特效合成的,但該劇導演害羞替山下智久澄清:「絕對不是CG後製」,強調男神身材就是這麼精壯,讓粉絲驚訝不已。2022年播出的Netflix日本影集《今際之國的闖關者2》,因山下智久的加入,增添許多討論度。導演佐藤信介透露,當時劇組在選角時,提到山下智久的名字,他說自己光聽就覺得心跳加速。後來山下智久不僅爽快答應演出,還接受全裸、不露第三點的角色設定,沒有用替身、特效,全程親自上陣,讓導演佐藤信介也相當佩服。佐藤信介透露,山下智久接演這個角色後就開始積極健身,他本來已經覺得山下智久練得夠壯了,但山下智久卻說還不夠,拍戲時仍持續精進,敬業態度讓導演敬佩不已,大讚山下智久的完美身材絕對不是電腦特效做的,更害羞直言:「他的身體與CG特效一樣完美。」而山下智久8日驚喜現身天王周杰倫小巨蛋的演唱會,掀起台灣粉絲暴動。當晚他坐在會日語的林志玲旁邊,非常專注看演唱會表演,事後還到寧夏夜市逛街吃美食,才搭機返回日本。至於山下智久為何會特地來看周董演唱會?不少粉絲猜測兩人有私交,但實際上,山下智久和周杰倫其實沒合作過也沒什麼交集,純粹是因為喜歡周杰倫的音樂才特地來看演出。山下智久事後也在自己的IG上貼出上周杰倫的合照,並用英文寫道:「Thank you so much!It was amazing show.」顯然當晚的表演也在他心中留下珍貴回憶。而山下智久不僅是演員,過去做為傑尼斯偶像出道的他,其實也發行過7張專輯,讓不少粉絲期待日後有機會看到兩大天王合作推出音樂作品。