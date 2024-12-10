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▲山下智久上週末低調來台看演唱會，還去逛了寧夏夜市。（圖／山下智久Threads）

▲山下智久平常就有健身習慣，出道28年來從未發胖。（圖／山下智久IG）

▲山下智久（左）和周杰倫（右）沒有私交也沒有合作過，純粹是彼此欣賞的關係。（圖／山下智久IG）

日本男神山下智久近日來台看周杰倫大巨蛋演唱會，凍齡外型再度引發台灣粉絲討論。事實上，39歲的山下智久不僅臉蛋帥氣，身材也維持得很不錯；2022年他曾全裸參演影集《今際之國的闖關者》第2季，完美的腹肌曲線甚至一度被認為是特效合成的，但該劇導演害羞替山下智久澄清：「絕對不是CG後製」，強調男神身材就是這麼精壯，讓粉絲驚訝不已。2022年播出的Netflix日本影集《今際之國的闖關者2》，因山下智久的加入，增添許多討論度。導演佐藤信介透露，當時劇組在選角時，提到山下智久的名字，他說自己光聽就覺得心跳加速。後來山下智久不僅爽快答應演出，還接受全裸、不露第三點的角色設定，沒有用替身、特效，全程親自上陣，讓導演佐藤信介也相當佩服。佐藤信介透露，山下智久接演這個角色後就開始積極健身，他本來已經覺得山下智久練得夠壯了，但山下智久卻說還不夠，拍戲時仍持續精進，敬業態度讓導演敬佩不已，大讚山下智久的完美身材絕對不是電腦特效做的，更害羞直言：「他的身體與CG特效一樣完美。」而山下智久8日驚喜現身天王周杰倫小巨蛋的演唱會，掀起台灣粉絲暴動。當晚他坐在會日語的林志玲旁邊，非常專注看演唱會表演，事後還到寧夏夜市逛街吃美食，才搭機返回日本。至於山下智久為何會特地來看周董演唱會？不少粉絲猜測兩人有私交，但實際上，山下智久和周杰倫其實沒合作過也沒什麼交集，純粹是因為喜歡周杰倫的音樂才特地來看演出。山下智久事後也在自己的IG上貼出上周杰倫的合照，並用英文寫道：「Thank you so much！It was amazing show.」顯然當晚的表演也在他心中留下珍貴回憶。而山下智久不僅是演員，過去做為傑尼斯偶像出道的他，其實也發行過7張專輯，讓不少粉絲期待日後有機會看到兩大天王合作推出音樂作品。