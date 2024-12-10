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▲川普本月在巴黎與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基會晤，呼籲俄烏盡快停火並展開談判。（圖／美聯社／達志影像）

▲俄土最重要的角力點之一就是在黑海，蒲亭亟欲阻止北約勢力在此更多插足。圖為俄羅斯黑海艦隊軍演資料照。（圖／美聯社／達志影像）

已過一週全球發生的重大事件，除了韓國尹錫悅戒嚴風波以外，大概就屬敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃俄羅斯，阿塞德家族對敘利亞長達半世紀的高壓統治告一段落。敘利亞內戰多年，反政府武裝勢力，歷經10餘天的閃電攻勢，就於12月8日攻佔大馬士革，速度之快，令人訝異，究其原因，除了敘利亞自身狀況不佳以外，也存在部分國家聯手操作的痕跡。敘利亞有石油，但不多，靠著中東在地中海出口的油管、能源傳輸線路賺錢，但2011年起爆發內戰，保險費用過高，難以為繼，加上長期被制裁與全球對立，經濟陷入蕭條，民怨沸騰。更慘的是，就連政府軍也缺乏優良薪酬與裝備，長此以往，作戰能力、士氣都持續下降，導致​​在當前的反政府武裝勢力面前，幾乎是潰敗狀態，甚至傳出不少政府的軍警，在反政府部隊逼近前，索性就棄守逃離或主動繳械的狀況。這次阿塞德政權火速垮台，敘利亞自身經濟差、民生弱，固然是主因，但背後應該也少不了美國聯合土耳其做局。首先，川普只剩1個多月就要上任美國總統，他的政治邏輯就是「美國優先」，對他而言，烏克蘭打不打得贏俄羅斯、加薩有沒有毀掉，可能都還沒有愛荷華州農民失業之類的問題來得重要，確切來說，他不是在乎止戰、倡導和平，而是在乎美國要不要繼續花錢。所以，俄羅斯作為阿塞德政權的重要支持者，弄掉阿塞德也等於施壓俄羅斯，克里姆林宮就會比較有意願跟基輔和談，俄烏停戰後，美國就不用再給錢讓烏克蘭打仗。川普本來就不想美國繼續軍援烏克蘭，認為歐洲既然要幫烏克蘭，就應該自己掏錢、加軍費，而他甚至連北約都不太想繼續參加。至於土耳其，早從鄂圖曼帝國開始，它就是俄羅斯的老對手了，雙方最重要的角力點之一就是在黑海，而黑海是蒲亭無論如何也不能丟的，否則就是丟掉俄羅斯百年基業，無顏見祖宗，這也是為何他不惜與烏克蘭開戰，也要拿下克里米亞乃至烏東的原因，為的就是守住黑海影響力、穩住黑海艦隊的地位，防止北約更多插足。因此，在這種情況下，與烏克蘭的戰爭，輸或贏，要怎麼和談，確實是俄羅斯會優先考慮的事項，也因為它正持續增兵俄烏戰場前線，所以無法派兵去敘利亞幫阿塞德，只能先放掉這條線。土國從敘利亞內戰初期開始，就一直是敘利亞反對派的主要支持者，同時也不滿阿塞德不幫它處理庫德族的問題，加上看準阿塞德的外部3大盟友-俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨，近期都無暇顧及他，所以趁勢聯合美國弄掉阿塞德，也能在中東進一步擴大影響力。同樣振奮的還有以色列，因為阿塞德垮台，它的對頭伊朗也會被削弱，它同樣可以趁機在中東擴勢；何況加薩問題比起俄烏或敘利亞，還算是小問題，說穿了，加薩不是一個國家，巴勒斯坦也沒被國際廣泛承認。只不過，等俄羅斯喬好與烏克蘭的戰爭，應該還是會回過頭處理敘利亞，敘利亞畢竟還是一個國家，搞丟的話，影響仍不容小覷，而且俄羅斯也需要敘利亞一起繼續夾擊土耳其。然而，土耳其不但是北約成員，還是掌控黑海主要出入口的大國，同時也在北約核武保護傘之下，俄土若打起來，那就是大事，所以俄羅斯若要跟土耳其對抗，談判或間接作戰，會比直接正面開打更合理。因此，等蒲亭回頭處理南邊的問題時，很可能就是煽動庫德族去弄土耳其，順便跟伊朗一起挑起土國的內部矛盾，到時應該也沒有美國川普什麼事了，四兩撥千斤、拋開燙手山芋後，接著就讓真正有興趣、有切身利害的關係方自己去處理。敘利亞的未來，不排除會變得跟利比亞、伊拉克一樣亂，多方勢力共治，目前敘利亞的幾股政治力量，背後都牽涉不同的國家，千絲萬縷、極其複雜，隨著阿塞德政府倒台，各方對利益的爭奪將更加激烈，能否調和矛盾都是大問題。悲觀地說，無論是從政治、經濟、外交、軍事方面，敘利亞都面臨崩潰，可能會回到一個政治碎片化、權力重建的階段，長期動盪導致的政府失靈、衝突升級、社會不安、經濟衰退等困局，不僅嚴重威脅區域安全，老百姓的生活也只會苦不堪言。