▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐,結果雙方因醋飯起口角,超哥當場出拳痛毆Toyz,導致他頭破縫11針。(圖/翻攝自Toyz直播)

▲有受害者在游否希經營的娃娃店抽一番賞疑似被詐騙,蹦闆受委託前來踢爆,游否希竟脫口:「這件事就很玄囉。」(圖/翻攝自蹦闆YouTube)

2024年即將結束,回顧今年流行的話題可說是包羅萬象,不少網紅脫口的金句成為網友愛用迷因,也有莫名流行的網路用語,令人一時摸不著頭緒,爆紅神曲〈APT.〉更讓人印象深刻,只要一想起耳邊就會浮現旋律。對此,《NOWnews今日新聞》也整理出2024年熱門迷因、網路流行梗,讓讀者一文看懂,立刻追完今年流行話題!網紅Toyz今年1月前往超哥「超甲組海鮮丼飯」店內用餐,雙方卻因為「醋飯」口味產生口角糾紛,最終在店門口爆發肢體衝突,超哥當場出拳痛毆Toyz,導致他頭破縫11針,事後被檢方依傷害、恐嚇罪嫌起訴,從重依傷害罪起訴。超哥案發隔日被移送台北地檢署複訊,以5萬元交保後在門口接受媒體訪問。當時他表示:「對這種人(Toyz),講什麼都講不通,我越講越氣憤,一時失慮,用了『超派鐵拳』揍了他一頓!」讓「超派鐵拳」瞬間成為熱門話題關鍵字,事件也延伸出各種諧音梗,如丼手丼腳、醋飯天條等。抖音網紅「皮小浪」因在短片中飾演「藍色妖姬」爆紅,他以誇張的大片斜瀏海造型及鮮豔修身套裝亮相,在影片中與其他人發生衝突時,突然爆出金句:「英雄可以受委屈,但不能踩我的切爾西!」用切爾西來形容自己的自尊及底線,搞笑又充滿土味的台詞讓人難忘,也成為時下國小生最愛的口頭禪。近幾年MBTI測試在亞洲大為流行,許多人透過測試來分析自己的個性。其中「I人」、「E人」能快速表達出一個人的社交傾向,I代表內向(Introversion),習慣藉由獨處來儲備能量,E則代表外向(Extraversion),喜歡和人交流獲取能量,因此「你是I人還E人?」容易成為飯局中的話題,讓人能迅速掌握相對應的社交方式。網紅蹦闆今年3月接獲爆料,有受害者在游否希經營的娃娃店抽一番賞疑似被詐騙,竟花了8萬元都抽不到iPhone 15獎項。蹦闆得知後,決定包牌查真相,他先讓爆料者玩一組全新的籤筒,接著輪到蹦闆出面包下剩餘的160抽,果真一口氣開完仍不見代表中獎的92號籤。當時游否希還驚訝地說:「這件事就很玄囉,為什麼前面有,這次沒有。」還反控是被人抹黑、砸場,讓現場氣氛超尷尬。蹦闆事後公開更多苦主的私訊,有人指認游否希根本就是詐騙慣犯,蹦闆也決定自掏腰包,聘請2位律師替受害者討回公道,目前仍在走法律程序。游否希的「很玄」說詞也被網友截圖當成迷因,形容事件走向莫名,讓人摸不著頭緒。「已購買,小孩愛吃」最初是從中國購物平台「淘寶」及抖音上開始流傳,原本是一名買家在評價中分享自家孩子對商品的真實感受,沒想到卻意外在社群中廣為流傳,成為「已讀亂回」的最佳代表詞。無論是美妝、運動、生活文,留言區一定會有網友打「已購買,小孩愛吃」來打亂焦點,超級無厘頭的神來一筆,讓不少人看了忍不住莞爾一笑。韓國青少年近幾年流行,吃完麻辣燙之後,馬上吃糖葫蘆當甜點,因此「麻辣糖葫蘆」成為新潮混合名詞。而韓國女演員李琶膩的11歲童星女兒Seo Eve,今年4月推出單曲〈麻辣糖葫蘆〉,副歌旋律「糖糖葫蘆葫蘆,糖糖糖葫蘆蘆蘆蘆」超洗腦,讓她瞬間在國際間爆紅,IG、TikTok更充斥舞蹈挑戰影片,〈麻辣糖葫蘆〉在中小學生界無人不曉。「M3」其實是源自於英文「You know what I am saying?(你懂我在說什麼吧)」的縮寫,是美國嘻哈圈歌詞中常出現的用語,若唸快一點聽起來就像「M3」,也因此直接被網友縮成簡寫廣泛使用。有趣的是,不少台灣網友起初還以為M3是「香菜」的台語,也因此一度引起熱烈討論,至今不少人發文仍相當愛用。「卡皮巴拉」起源自水豚的英文名稱「Capybara」,由於水豚君常帶給人一種呆萌、無害的感覺,因此「卡皮巴拉」也被拿來形容一個人個性慵懶、與世無爭、情緒穩定等。網路上還有一首歌曲〈Capybara〉,歌詞瘋狂重複「Capybara」超洗腦,還搭配多隻呆萌的水豚畫面,超魔性的影片瞬間被網友瘋傳,讓「卡皮巴拉」至今仍難退流行。「觸」代表英文中的「true」,也就是「真的;確實」的意思。有網友將「true」諧音成中文字「觸」,並根據事件的中肯程度,來延伸出更強烈的「觸爛」、「大觸特觸」,藉此表達自身認同程度。南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾(Bruno Mars)合作推出單曲〈APT.〉,洗腦的歌詞及輕快的旋律瞬間爆紅,10月中旬首播至今已突破5.4億次點閱數,簡單易學的〈APT.〉手部舞蹈也讓這首歌更加分,吸引許多明星爭相模仿。而歌曲中不斷洗腦重複的「APT」,實際上韓文翻譯是「아파트」,唸法和「阿帕次」很像,是韓國人常在酒局上玩的一款遊戲「公寓遊戲」,不僅簡單還十分能炒熱氣氛,因為有融入韓國文化,讓〈APT.〉成為時下韓國年輕人的愛歌。