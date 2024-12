我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GFRIEND解散後過了4年,決定為了粉絲合體開演唱會,一同慶祝成軍10週年。(圖/GFRIEND X)

▲GFRIEND是經典的四代女團,2016年在節目《一周偶像》表演2倍速舞蹈《Rough》一跳成名。(圖/GFRIEND X)

GFRIEND回來了!她們將於明年的1月18日、19日舉辦成軍10週年演唱會,2場門票開賣即售罄,驗證四代團不敗的魅力,屆時場上勢必帶來神曲《Me Gustas tu》、《Rough》、《NAVILLERA》、《Time for the moon night》、《MAGO》、《Memoria》表演,將掀起歌迷滿滿回憶殺。GFRIEND是由所願、睿隣、銀河、裕株、信飛、嚴智等6人組成的女團,2015年1月16日出道,雖然形象甜美,但起步成績普普,直到2016年在節目《一周偶像》表演整齊劃一的《Rough》2倍速舞蹈後一跳成名、迅速爆紅,當時還嚇傻主持人之一的鄭容和。她們2020年還加入BTS的公司,成為旗下子公司藝人;卻在2021年不敵韓團「7年魔咒」,同年5月22日跟「Source Music」合約到期不續約,分道揚鑣各走各的路;後來銀河、信飛、嚴智組成團體VIVIZ活動,睿隣、所願、裕株專心投入拍攝工作以及發表個人專輯,但成績都不敵GFRIEND合體時來的響亮。明年1月16日正好是GFRIEND成軍10週年,日前「Source Music」宣布將集合大家出席2025年1月5日的《第39屆金唱片獎》,也確定會在1月13日幫GFRIEND發行特別專輯《Season of Memories》,並於18日至19日舉行成軍10週年演唱會,消息吸引全球K-POP粉絲關注。成軍10週年演唱會將在奧林匹克公園的奧林匹克大廳舉辦,門票9日一開賣就完售,今天登上全球熱門、關鍵字,票房號召力可見一般。其實此次的演唱會,是為了紀念GFRIEND出道10週年的特別企劃,6位成員也希望能藉此為粉絲帶來珍貴回憶。