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台北大巨蛋啟用至今，根據各球團數據顯示都帶來很好的收益，明年場地更是供不應求，對此有其他縣市首長也有意興建巨蛋棒球場，對此中華職棒會長蔡其昌也提出幾項建議，包括在規劃階段，就找好未來願意營運的職棒球團；必須配合大眾運輸系統規劃，讓球迷很方便可以到達；最後則是避免相互競爭，下一顆蛋應該是中南部比較適合。蔡其昌表示，從今年聯盟各球團的數據顯示，的確台北大巨蛋帶來很好的收益，明年場地更是供不應求，台灣夏天很熱，巨蛋的確可以帶來看球體驗的提升，讓球迷更有意願進場。蔡其昌指出，12強冠軍後，也注意到許多的縣市首長有意願興建巨蛋棒球場，對棒球人而言這是好事，但為了避免未來成為蚊子館，也提供幾個小小的建議，給縣市長們參考，首先是在規劃階段，就已經找好未來願意營運的職棒球團，以球迷的角度、經營者的需求、市場的大小、直接蓋出符合未來球團經營方向的球場（過去都是球團接手政府蓋的球場的第一件事，就是花錢改球場）。第二，必須配合大眾運輸系統的規劃，讓球迷很方便可以到達；第三，北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。蔡其昌指出，因為12強冠軍，才有棒球場的題目被關注，自己衷心期盼，除了巨蛋，現在各縣市政府，都有很多既有的棒球場，有職棒的比賽場地，有些是基層棒球在使用。這些場地大部分都需要預算去整修改進，未來巨蛋重要，現在這些球場的優化，更是球迷和球員引頸企盼，最後蔡其昌說，謝謝各位首長這段期間發獎金、辦遊行、歡迎會榮耀台灣英雄，高興之餘，也應該開始為下一個世界冠軍做準備了！