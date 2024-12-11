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▲陳妍希日前公開父親過世的消息，曬出多張父女合照哀悼。（圖／陳妍希IG）

▲身為女婿的陳曉疑似沒有出席喪禮也沒發文悼念，反而是搭機飛往杭州拍戲，此舉引來不少人砲轟他沒有人情味。（圖／微博）

▲陳曉需靠旁人攙扶才能走下樓梯，他一路上搖搖晃晃神智不太清楚。（圖／推理君江小宴微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）婚變傳半年，日前遭爆料兩人農曆年後將官宣離婚。（圖／電視劇透社微博）

中國男星陳曉2016年與女星陳妍希結婚，兩人婚後育有1子，近年來鮮少同框，屢傳婚變傳聞。近日陳妍希的父親過世，身為女婿的陳曉卻疑似沒有出席告別式或是發文悼念，引發粉絲熱議，認爲他相當冷血無情。今（11）日中國博主「推理君江小宴」在微博曬出陳曉深夜聚餐喝到爛醉，被攙扶走出餐廳的影片，再次引發外界討論。陳妍希本月7日在微博公開父親過世消息，並貼出多張父女合照難過哀悼，近日她也緊急飛回台北奔喪，然而老公陳曉卻沒一起陪同，反而照常飛去工作，消息曝光後網路上罵聲一片，「如果真的沒去，陳曉可真薄情寡義」、「太讓人心寒了吧」、「不敢相信陳曉居然這麼冷血無情」。今日稍早，中國博主「推理君江小宴」在微博曬出1段影片，表示陳曉深夜聚餐喝到爛醉，畫面中陳曉身穿一身黑衣，頭戴白色鴨舌帽，搖搖晃晃地從餐廳走出，神智看起來不太清楚，一路上需要好幾個人攙扶才能勉強下樓梯。貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言表示：「他到底發生什麼事」、「哥，好好搞事業就行，情愛都是過眼雲煙」。事實上，陳曉先前被爆出與陳妍希已經進入協議離婚的最後階段，預計在農曆年後官宣離婚，目前是礙於代言品牌的合約問題才沒公開，夫妻關係早就名存實亡。