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台灣掀起大巨蛋熱，台中市長盧秀燕前天率先宣布「卸任前會敲定地點」，昨天彰化縣長王惠美橫空殺出，喊話辜仲諒「回彰化蓋自己的球場」，盧秀燕今天忙著固蛋，表示台中市經過第一輪篩選，巨蛋的地點大概已經聚焦，並說「我可以證實，西屯有在最後的聚焦裡面」。市議員黃馨慧表示，尚未打通的市政路沿線、單元二重劃區都有大面積的素地，可以滿足興建大巨蛋的需求。彰化縣長王惠美昨提出接近國一與國三交會、且是未來彰化新縣政中心的「彰化交流道特定區」，適合興建中部大巨蛋，引起全國矚目。國民黨台中市議員黃馨慧今（11）日質詢時，向台中市長盧秀燕「遊說」，指台中要興建大巨蛋，西屯最符合條件，不僅交通方便，有捷運、大素地，招商也方便，呼籲盧秀燕要當「孵蛋市長」就不要怕得罪人，儘快讓蛋落西屯。盧秀燕則重申中部需要一顆大巨蛋，並舉例周杰倫演唱會，平常球賽至少有3、4萬座位，演唱會時球場上加椅子，5萬人以上才能撐起規模，以台北巨蛋總佔地10.2公頃來看，第二顆巨蛋面積必須10到15公頃；其次是交通方便，讓外地國人、國外友人都能輕易到來；接著是招商，若地點不被看好，就難吸引投資。盧秀燕說，選址工作已經進行很久，台中市已經過第一輪的篩選，綜合以上三點「大概已經聚焦」於幾個地點，她向黃馨慧透露「我可以證實，西屯有在最後的聚焦裡面」。她說，大巨蛋和興建中的台中巨蛋近來引起討論，為了區分，有民眾反映叫「金蛋、銀蛋」、「巨蛋、超蛋」，她歡迎大家集思廣益，只要容易叫、容易辨別，都可以發揮創意，但「我反對小蛋這名字」，因為興建中的巨蛋，完工後將是中部最大場館，可容納1.5萬人，她不接受「大蛋、小蛋」這組名字。對於西屯還有哪些素地適合蓋大巨蛋，黃馨慧認為，市政路正在往台中工業區延伸，打通的沿途還有很多適合的地點；此外，整體計畫面積約186.3公頃的單元二（台中黎明自辦市地重劃）接近南屯一帶也有不少大面積土地。