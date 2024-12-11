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台北上海雙城論壇預計於下周二登場，但近來中國軍機、軍艦繞台有增無減，外媒更分析應是要展開自1996年以來最大的海上演習，對此行政院長卓榮泰今（11）日呼籲北京當局，立即停止不當且非必要的非理性行為，未來兩岸交流才能夠健康有序，至於雙城論壇方面，也喊話台北市長蔣萬安，以馬辦活動作為借鏡，舉辦對國內情勢是好與壞，希望台北市府能夠審慎地去評估。對於中共軍機、軍艦繞台，卓榮泰說，中共用這樣的方式進行演訓，再一次對印太地區與台海和平穩定造成威脅，不僅是台灣關切，舉世民主夥伴國家都非常地關切，從分布圖來看，包括日本、菲律賓的臨近海域，都在中共軍機、軍艦環繞中，呼籲北京當局即刻停止不當且非必要的非理性行為，未來兩岸交流才能健康有序的發展。至於雙城論壇，卓榮泰說，建議北市府以馬英九基金會活動（陸生來台交流）為借鏡，所帶來的社會討論與社會上不同的評價，舉辦對國內情勢是好與壞，希望台北市府能夠審慎地去評估。如果一定要辦理，也要在兩岸的關係能夠平緩、和緩的情況底下，對來訪的各位朋友要做很好的溝通跟有效的管理，才能不會繼續引起不必要的衝突。至於馬英九將再次訪陸，卓榮泰也說，如果他到中國大陸去，能夠像中國來的學生一樣，勇敢地講出他是中華民國的前總統，覺得還是樂觀其行，但是希望他能夠為台灣、為國人，能夠出一口氣。