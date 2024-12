我是廣告 請繼續往下閱讀

AI晶片大廠輝達如今的成功已然成為這個世代的傳奇,近期新書《Nvidia Way》中描述了執行長黃仁勳的獨門管理法寶,即多年來要求輝達共約3萬名員工用電子郵件向他匯報「T5T」。什麼是T5T?為何能讓輝達保持領先地位?受惠AI浪潮,輝達股價與市值在短短幾年內翻倍漲,今年來多次與蘋果(Apple)輪流坐上全球市值王寶座。半導體教父張忠謀近期於自傳下冊中提及,曾在短時間內兩度邀約黃仁勳擔任台積電CEO,卻遭其以「已有工作」婉拒,張忠謀表示,黃仁勳當時的回答是誠實的「他的工作就是在11年後,把輝達提升到今日的輝達」。黃仁勳不僅在AI領域受到推崇,其思想、遠見以及管理方式也受到全球敬仰。《巴倫周刊》資深科技記者Tae Kim在新書《Nvidia Way》中描述,黃仁勳每天收到的那些所謂「T5T」電子郵件,就是他維持公司高層、底層和中層聯繫,並帶領公司朝同一方向前進的方式,這是他非常關鍵的管理法寶之一,有別於一般美國企業的傳統管理模式。根據《華爾街日報》報導,黃仁勳每天消化大量的T5T電子郵件,目的是為了獲取輝達的邊緣資訊(information from the edge of Nvidia)。究竟什麼是「T5T」?T5T是「最重要的5件事」(Top-5 Things)的簡稱,內容簡短、簡潔,專注於員工近期思考的任何想法。員工向黃仁勳匯報的T5T內容可包括員工正在執行的工作計劃、其所思所想、爭論、猜測,或他們在業務中觀察到的現象等,任何事情包括哪間餐廳好吃都可以被列進「Top-5 Thing」,因為誰也說不準哪些突發奇想或日常思考,可能會成為下一個零億美元(zero-billion-dollar)市場。T5T使黃仁勳能夠衡量公司的整體脈動,Kim在書中引用他的話,「T5T讓我了解員工認為可能會發生的下一件大事,捕捉一個強烈的信號很容易,但我想在信號微弱時攔截它們。」黃仁勳利用T5T交流來縮小高階主管與研發基層的距離,同時以此實現扁平化制度,並從中獲取更多元的洞察,有望為公司帶來潛在利益。T5T郵件成了黃仁勳至關重要的反饋管道,他作為輝達的執行長,看似領導整間公司的戰略方向,但他曾在2023年的AI峰會上表示,「戰略不在於我說了什麼,而在於他們做了什麼,所以了解每個人在做什麼,真的很重要」,未來推升輝達至下一個高處的是可能始於某次員工在T5T上匯報的內容。有趣的是,跟其他公司員工一樣,輝達的經理、主管們會避免在週五晚上發送T5T,因為可能會馬上收到黃仁勳的回信要他們立刻採取行動或展開更多的討論,故最好是在週日晚上傳送,才不會毀了員工的週末。