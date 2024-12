我是廣告 請繼續往下閱讀

▲搭配 ChatGPT 的「編寫」功能協助使用者針對任何寫作題材生成內容。(圖/官方提供)

▲ 使用者可透過「影像樂園」,根據主題、服飾、配件和地點等建立獨特的影像。(圖/官方提供)

▲使用者可以透過 Genmoji 建立獨特的表情符號。(圖/官方提供)

▲ 「影像魔杖」讓用戶只須圍著草圖畫一個圈,即可將之化為精緻的圖像。(圖/官方提供)

蘋果iOS 18.2正式版釋出,這次將Apple Intelligence 支援擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國的英語,新功能的部分,加入了影像樂園、Genmoji、書寫工具強化、Siri 整合ChatGPT 以及視覺智慧。Apple Intelligence中文版需要到明年4月才會上線,現在想要體驗Apple Intelligence則需要更改地區和語言才能支援。Apple iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2正式版釋出,這是主要在強化 Apple Intelligence 系列功能,即日起,Apple Intelligence 也開始將語言支援擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國的本地化英語,為全球更多使用者帶來使用 iPhone、iPad 和 Mac 的強大新方式。中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文等預計會在明年將在未來一年陸續推出。Apple 在 iOS、iPadOS 和 macOS 中的 Siri 和「書寫工具」體驗中提供 ChatGPT 整合功能,讓使用者無須切換工具,即可運用其專業技術,以及圖像與文件的理解能力。透過 ChatGPT 整合,Siri 可以建議使用者針對某些指令運用 ChatGPT,且 Siri 可以直接提供回應。使用者可以從全系統的「書寫工具」要求 ChatGPT 針對他們撰寫的題材任何生成內容,還可以用 ChatGPT 的圖像生成功能在其書寫內容旁邊增添圖像。「影像樂園」為全新獨立 App ,可以讓使用者能夠根據主題、服飾、配件和地點等概念建立獨特的趣味圖像。用戶可自行新增文字描述,還可依據照片圖庫中的照片打造與家人或朋友面容相似的人物圖像。「影像樂園」可產生多種風格獨特的影像,包括「動畫」和「插畫」,前者是現代風格的 3D 動態圖像,後者則以簡單的圖形、清晰的線條和色塊產生圖像。借助 Apple Intelligence 的力量,Genmoji 使表情符號邁入全新境界,讓使用者與親友的對話更加活潑有趣,開啟交流溝通的全新方式。只要在表情符號鍵盤中輸入描述,即可叫出多種選項的 Genmoji。使用者還可利用自己照片圖庫中的圖像,建立與親友面容相似的 Genmoji。個人化 Genmoji 可透過配件進行自訂,比如帽子或墨鏡,還可表現各種主題或活動,讓它們更加獨特且與眾不同。就像表情符號一樣,Genmoji 可以穿插在文字訊息裡、作為貼圖分享,或用作「點按回應」。「備忘錄」App 推出新工具,透過視覺方式讓筆記更生動活潑。利用工具面板中的「影像魔杖」,使用者可在筆記中根據已有的文字或視覺資訊快速建立圖像。只要圍著草圖畫一個圈,「影像魔杖」就能把它變成精緻的圖像。使用者還可以圈出筆記中的一塊空白區域,「影像魔杖」就能利用裝置端生成式模型分析周圍的手寫或鍵入文字,提取出資訊產生合適的圖像。「書寫工具」在現有的改寫、校對和摘要基礎上加入新功能,透過新的「Describe Your Change」選項,供使用者具體說明想要做的更改。「Describe Your Change」選項賦予使用者更高的靈活性和控制權,讓文字更生動,例如,他們可在簡歷中加入更多展現執行力的動詞,或者將晚宴邀請函改寫成詩歌等。與「書寫工具」的所有功能相同,新的「Describe Your Change」選項在 Apple 全系統中皆可使用,且支援大量第三方 App。新的視覺智慧以 Apple Intelligence 為基礎,利用 iPhone 16 系列機型配備的新「相機控制」按鈕,快速了解身邊的事物和地點。視覺智慧還可總結和複製文本、翻譯不同語言、辨識手機號碼或電子郵件位址以讓使用者加入聯絡人資訊等。「相機控制」還可讓使用者進行 Google 搜尋,以知道可以在哪裡購買物品,或者利用 ChatGPT 的問題解決技能來分析解釋複雜的圖表,如解讀課堂筆記等。使用者可以掌控何時使用第三方工具,以及共享哪些資訊。現階段台灣用戶如果想要搶先體驗Apple Intelligence,可以先學會以下3步驟來切換:❗1裝置更新:確定裝置已更新到iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2版本。❗2設定語言與地區:裝置語言: 前往「設定」>「一般」>「語言與地區」,將「裝置語言」設定為「English(United States)」。Siri 語言: 在「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中,將「Siri 語言」設定為「English(United States)」。❗3加入等候名單:在「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中,點選「加入 Apple Intelligence 等候名單」,批准後會自動進入系統會通知啟用 Apple Intelligence。iPhone: iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 全系列。iPad: 配備 M1 或更新晶片的 iPad Pro、iPad Air,以及配備 A17 Pro 的 iPad mini。Mac: 配備 M1 或更新晶片的 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini。