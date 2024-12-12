繼Meta旗下各大社群平台，如FB、IG故障後，ChatGPT也於台灣時間12日清晨，疑似發生全球大當機。

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實測結果發現，截至發稿時間為止，用戶無法連接ChatGPT並進行使用。

▲12日清晨，Chatgpt傳出故障、無法使用。（圖／擷取自官網）
▲12日清晨，ChatGPT傳出故障、無法使用。（圖／擷取自官網）
目前尚不知這波故障出現原因。蘋果於前一天（11日）無預警推出iOS 18.2、iPadOS 18.2 和macOS Sequoia 15.2，同時還推出全新Apple Intelligence功能，包括將書寫工具和Siri與ChatGPT 整合，意在升級用戶使用體驗。

在國外論壇Reddit上，也有民眾留意到ChatGPT發生的問題，並好奇詢問不知是否與iOS 18.2與ChatGPT整合有關，還有人調侃地打下：「現在大學生們不得不靠自己寫作業了。」

對此，OpenAI也回應，證實已發現狀況並調查中，目前ChatGPT、Sora和API仍處於關閉狀態，會盡快修復，也對受到影響的用戶表達歉意。

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